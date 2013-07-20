به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام بعد از پایان دیدار نمادین تیم‌های ملی سال 1998 و 2014 در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: این بازی بسیار جذاب بود و تیم 98 هم تیمی قابل احترام است زیرا بازیکنان این تیم در زمین خودش بسیار عملکرد خوبی داشتند و افتخارات بسیاری را برای فوتبال ایران کسب کردند.

وی افزود: این یک بازی نمادین بود که فکر می‌کنم مردم هم از برگزاری و تماشای آن رضایت داشتند. اینکه از قهرمانان و تیم‌های ملی موفق تقدیر شد، برای من بسیار خوشحال کننده بود. ضمن اینکه امیدوارم آنچه لایق پیشکسوتان بوده است، در این بازی انجام شده باشد.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران همچنین در مورد تیم ملی سال 2014 خاطرنشان کرد: تیم ملی کار و بازی‌های بسیار سختی را در جام جهانی 2014 پیش رو دارد، مسابقاتی که از دیدارهای آسیایی به مراتب سخت‌تر است، به همین دلیل برای موفقیت در جام جهانی 2014 برزیل نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تری داریم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تیم ملی تا به امروز عملکرد قابل قبولی داشته و شکست دادن کره در زمین خودش کار بزرگی بوده است.

نکونام در مورد وضعیت آینده خود و اینکه با پیراهن استقلال و یا تراکتورسازی تبریز در مسابقات فصل جاری به میدان می‌رود، گفت: قرار شد از این سوالات از من نپرسید اما طی یکی دو روز آینده همه چیز مشخص می‌شود.