جواد نکونام در استقلال ماندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام که صبح امروز دوشنبه به اتفاق نمایندگان باشگاه تراکتورسازی به فدراسیون فوتبال رفته بود سرانجام با استقلالیها توافق کرد تا یک فصل دیگر در جمع آبیها ماندنی شود. این بازیکن در نشست دیگری که ظهر امروز با حضور فتحاللهزاده، مدیرعامل باشگاه استقلال، امیری و علوی دو معاون این باشگاه برگزار شد با آبیها به توافق مالی دست یافت و یک سال دیگر با استقلالیها در لیگ برتر به میدان خواهد رفت.
باشگاه استقلال هم ضمن تایید این خبر اعلام کرد به دلیل این که نکونام یک فصل دیگر با استقلال قرارداد دارد نیازی به ثبت قرارداد وی در هیات فوتبال نیست.
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