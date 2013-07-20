برتری تیم 2014 در پایان نیمه نخست/ عملکرد خوب نکیسا و گلزنی کاپیتان

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار نمادین که از ساعت 22:45 امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، تیم‌های منتخب جام جهانی 98 و 2014 به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان نیمه نخست تیم ملی 2014 برزیل با پنج گل به برتری دست یافت. گل‌های تیم ملی 2014 ایران در این نیمه توسط مجتبی جباری (14)، غلامرضا رضایی (15)، جواد نکونام (23)، حسین ماهینی (27) و محمدرضا خانزاده (29) به ثمر رسید.

در نیمه نخست رحمان احمدی (22- علیرضا حقیقی)، سیدجلال حسینی، خسرو حیدری (20- محمدرضا خانزاده)، قاسم حدادی‌فر، حسین ماهینی، غلامرضا رضایی، محمدرضا خلعتبری، احسان حاج‌صفی، پژمان منتظری، مجتبی جباری و جواد نکونام نفرات تیم 2014 را تشکیل دادند. همچنین نیما نکیسا، جواد زرینچه (12- علی اکبر استاد اسدی)، رضا شاهرودی، فرزاد حاتمی، امید ابراهیمی، مهرداد میناوند (15- سیروس دین محمدی)، نعیم سعداوی، افشین پیروانی، حمید استیلی، مهدی پاشازاده و علی لطیفی (23- مهرداد اولادی) هم برای تیم 98 در این نیمه به میدان رفتند.

این دیدار که با قضاوت حسین عسگری درحال برگزار است، در دقایق ابتدایی با حملات تیم سرخپوش منتخب 98 همراه بود که در این بین زرینچه و شاهرودی یکی دو بار با حرکات خود سعی کردند برای هم تیمی‌های خود موقعیت ایجاد کنند ولی خیلی زود بازیکنان تیم 2014 توپ و میدان را در اختیار گرفتند.

بعد از این که شوت حمید استیلی را رحمان احمدی مهار کرد، نوبت به مجتبی جباری رسید تا تیر دروازه تیم منتخب 98 را به لرزه در آورد. جباری در دقیقه 14 سانتر خلعتبری را با ضربه سر درون دروازه نیما نکیسا جای داد. یک دقیقه بعد جباری توپ را برای غلامرضا رضایی ارسال کرد تا این بازیکن با ضربه سر گل دوم را به ثمر برساند.

در ادامه کار نیما نکیسا چندین بار با واکنش‌های خود مانع از گلزنی بازیکنان تیم ملی 2014 شد تا این که در دقیقه 23 جواد نکونام روی یک ضربه کاشته گل سوم را وارد دروازه تیم منتخب 2014 کند. این پایان کار دو تیم در نیمه نخست نبود چرا که حسین ماهینی در دقیقه 27 پاس زمینی خلعتبری از جناح چپ را درون دروازه نکیسا جای داد.

خانزاده که در اواسط این نیمه جایگزین خسرو حیدری شده بود در دقیقه 29 گل پنجم را به ثمر رساند تا در پایان 30 دقیقه ابتدایی شاهد برتری یک طرفه تیم جام جهانی 2014 باشیم.