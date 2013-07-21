ساخت 2 هزار مسکن مهر جدید در شهرهای زیر 25 هزارنفر استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد شامگاه شنبه با اعلام این خبردر شورای مسکن استان مرکزی افزود: از مجموع این واحدها110 واحد در شهرستان خنداب، 400 واحددر شهر سنجان، 150 واحد در شهرستان اراک، 100 واحد در شهرستان آشتیان، 80 واحد در شهرستان دلیجان، 120 واحد در هرستان زرندیه، 200 واحد در شهرستان ساوه، 150 واحد در شهرستان کمیجان، 70 واحد در شهرستان تفرش، 100 واحد در شهرستان فراهان، 320 واحد در شهرستان محلات و 50 واحد در شهرستان خمین احداث می شوند.

وی همچنین در خصوص مشکلات پیش روی شرکت های تعاونی مسکن و پیمانکاران مسکن مهر در زمینه پرداخت مالیات گفت: مالیات پرداختی این پروژه ها باید به مبلغ 300 هزار تومان در قالب قراردادهای سه جانبه و 4 جانبه از افراد دریافت شود.

استاندار استان مرکزی همچنین با اشاره به مشکلات پیش روی پروژه یک هزار و 620 واحدی ساوه و پروژه یک هزار و 344 واحدی غدیر مهاجران در خصوص تامین برق مورد نیاز دستور داد ظرف 15 روز آینده این مشکلات برطرف شود.

شعبانی فرد با تاکید بر ضرورت کاهش فشار اقتصادی بر مردم در تامین زیرساخت های مسکن مهر گفت: مردم ولی نعمتان ما در نظام جمهوری اسلامی اند و نباید اجازه داد با کوتاهی در برخی بخشها بستر نارضایتی آنها را فراهم کرد.

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای عمران و آبادانی روستاهای کشور در دولت نهم و دهم گفت: رکورد گازرسانی به مناطق روستایی در 8 سال اخیر زده شد و این مهم بیانگر خودکفایی و استقلال کشور است.

استاندار مرکزی با اشاره به ناامیدی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران از شکست ایران در جنگ اقتصادی گفت: امروز ما می توانیم صدای شکسته شدن استخوان های دشمن را از داخل کابین خود آنها بشنویم .