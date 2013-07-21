استفاده از عنبیه مصنوعی برای نخستین بار در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی با اشاره به برگزاری بیست و سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران از تاریخ ششم تا نهم آبان ماه سال جاری در تهران، از ارائه تکنیکهای نوین درمان بیماریهای چشمی در این کنگره خبر داد.
وی ادامه داد: پیوند قرنیه به کمک لیزر فمتوسکند، استفاده از Inlay های داخل قرنیهای به منظور اصلاح پیرچشمی، استفاده از لنزهای جدید در اعمال جراحی کاتاراکت (آب مروارید)، جراحیهای پیچیده سگمان قدامی اعم از قرنیه، عنبیه و عدسی و همچنین بکارگیری عنبیه مصنوعی از جمله روشهای نوین درمانی در حوزه چشم پزشکی هستند و در کنگره پیش رو به بحث گذاشته میشوند.
استاد گروه چشمپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه طول عمر استفاده از عنبیه مصنوعی در کشور به یک سال و نیم میرسد، گفت: استفاده از عنبیه مصنوعی برای کسانی که به هردلیل عنبیهشان از دست رفته است کاربرد دارد. به عنوان مثال ممکن است چشم فردی به صورت مادرزادی فاقد عنبیه باشد، یا به عللی چون ضربه و اعمال جراحی آسیب دیده باشد.
وی افزود: عنبيه بخش رنگي پشت قرنيه است كه رنگ چشم افراد را تعيين ميكند و از فردي به فرد ديگر متفاوت است. عنبيه به رنگهاي مختلف مانند آبي، سبز، قهوهاي، عسلي وغيره دیده میشود.
به گفته هاشمی، تکنیک عنبیه مصنوعی برای اولین بار در کشور مورد استفاده قرار میگیرد. پیش از این عنبیه بیمار را میدوختیم و به جای آن پروتزهایی در چشم کار می گذاشتیم.
رئیس هیئت مدیره انجمن علمی چشم پزشکی ایران با اشاره به اینکه در این پروسه از چشم سالم بیمارعکس برداری و عنبیه مصنوعی توسط دستگاههایی ساخته میشود. جنس عنبیه مصنوعی از سیلیکون است.
وی درباره مزیت بکارگیری این روش در مقایسه با تکنیکهای قدیمی تر گفت: ظاهرعنبیههای مصنوعی با پروتزها قابل مقایسه نیست در واقع و به دلیل اینکه تمام زوایا و جزئیات عنبیه سالم عینا بر روی عنبیه مصنوعی طراحی میشود، دیگر تفاوتی بین دو چشم وجود ندارد.
استاد گروه چشمپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: این در حالی است که قبلا وقتی پروتز در چشم بیمار کار میگذاشتیم، مصنوعی بودن آن کاملا مشخص بود.
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