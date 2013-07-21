حمیدرضا گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اکنون تیم استقلال خوزستان در ورزشگاه الغدیر تمرین می‌کند و سرمربی این تیم نیز رضایت خود را از این زمین اعلام کرده است.

وی افزود: به طور قطع رقابت‌های نمایندگان استان خوزستان در لیگ برتر کشور در این ورزشگاه برگزار خواهد شد مگر اینکه تیمی بگوید که نمی خواهد در این ورزشگاه بازی کند.

گرشاسبی عنوان کرد: باشگاه فولاد خوزستان درفصل گذشته لیگ برتر تمایل چندانی برای برگزاری بازیهایش در این ورزشگاه نداشت و ورزشگاه تختی اهواز را برای برگزاری بازی‌های خانگی خود انتخاب کرد.

وی با اشاره به اینکه باشگاه‌ها باید با سازمان اتوبوسرانی هماهنگی متقابل داشته باشند، تصریح کرد: قدر مسلم این است که با تمهیدات صورت گرفته در فصل جدید لیگ برتر همه مسابقات تیم‌های خوزستانی در ورزشگاه 50 هزار نفری اهواز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه غدیر اهواز که سال گذشته توسط رئیس جمهور افتتاح شد با اشکلاتی برای برگزاری بازی‌های لیگ برتر مواجه شده است و هنوز تیم های اهواز در این ورزشگاه بازی‌های خانگی خود را برگزار نمی‌کنند.

جایگاه خبرنگاران در طراحی اولیه درون ساختمان مرکزی استادیوم تعبیه شده بود که در آخرین بازدید نمایندگان AFC از آن ایراد گرفتند و پیشنهاد شد که در کنار سکوهای تماشاگران باشد، نکته دیگر اینکه در طراحی جایگاه خبرنگاران در کنار سکوی تماشاگران فقط یک حصار با متراژ 50 سانتیمتر وجود دارد که امنیت مکانی برای مخابره خبر را برای خبرنگاران فراهم نمی کند و اینها جدای از مشکلات سکوها و میزهای تعبیه شده برای آنان و گرمای شدید است.