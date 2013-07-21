فرزندان شهدای هسته ای میهمان دوازدهمین "بر آستان جانان" می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در دوازدهمین شب از ویژه برنامه بر آستان جانان شهرری "آرمیتا رضایی نژاد" و "علیرضا احمدی روشن" فرزندان شهدای ترورهای هسته ای اخیر داریوش رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشن حضور خواهند داشت.

وی تصریح کرد: در این شب از "آرمیتا رضایی نژاد" و "علیرضا احمدی روشن" که بهترینهای زندگیشان را به میهنشان هدیه دادند، توسط فرهنگسرای ولاء تقدیر خواهند شد.

دوازدهمین شب "بر آستان جانان" ویژه نابینایان است

رئیس فرهنگسرای ولاء ادامه داد: دوازدهمین شب بر آستان جانان ویژه نابینایان است و در این راستا کمک مجری، نوازنده و قاری این برنامه از نابینایان خواهند بود.

وی یادآور شد: در این برنامه قاری قرآن و کارشناس مذهبی برنامه دکتر محمد فتحی دکترای علوم قرآنی در خصوص "مهربانی با فرزند" که محور دوازدهمین شب از بر آستان جانان است و راهکارهای این امر برای مخاطبین سخنرانی می کند.

موسوی اضافه کرد: در ادامه شب دوازدهم بر آستان جانان گروه رادیویی عذرا وکیلی و علی پنجه ای برنامه های متنوع رادیویی را اجرا خواهند کرد و دوبله زنده توسط حسین شعبانی و گروه دوبله رادیو از دیگر برنامه های این شب است که اجرا می شود.