انتقاد دیده بان حقوق بشر از صدور حکم حبس علیه فعالان در کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، سازمان دیده بان حقوق بشر صدور حکم علیه یک شهروند کویتی به اتهام اهانت به امیر این کشور را محکوم کرد.

جو استورک معاون مدیر اجرایی خاورمیانه گفت: حکومت کویت باید با این گونه انتقادها مسامحه کند و افرادی که به شرح دیدگاههای خود می پردازند نباید تحت پیگرد قرار گیرند.

وی افزود: کویت در موضوعات مربوط به حقوق بشر و آزادی بیان وضعیت بهتری در مقایسه با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس داشت، اما در این مورد گویا به دیگر کشورهای منطقه نزدیک شده است.

دیده بان حقوق بشر بیان کرد: مقامات کویتی سال گذشته دهها نفر را به سبب فعالیت های مسالمت آمیز آنها تحت پیگرد قرار دادند.

شایان ذکر است که در هفدهم جولای دادگاه تجدید نظر در کویت ساره الدریس 26 ساله را به اتهام اهانت به امیر به بیست ماه زندان محکوم کرد.وی به قید کفالت آزاد شده است، اما منتظر جلسه تجدید نظر دیگر است.