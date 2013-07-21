جودوکاران خراسان شمالی از دور مسابقات کنار رفتند

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور دو جودوکار خراسان شمالی در قالب تیم ملی در رقابت های جودو جایزه بزرگ روسیه، افزود: بهزاد وحدانی در وزن 60 کیلو و الیاس علی اکبری در وزن 73 کیلوگرم دو جودوکار خراسان شمالی هستند که به همراه سه ملی پوش دیگر تیم پنج نفره جودوی ایران را تشکیل داده اند.

وی با بیان اینکه در نخستین روز این رقابت ها، دیدارهای سه وزن 60-، 66- و 73- کیلوگرم برگزار شد، اظهار داشت: در وزن 60- کیلوگرم این مسابقات بهزاد وحدانی در دور اول حریف روس خود کنستانتین کروپسکی را شکست داد و سپس در دور دوم برابر ایلگار موشکیف از جمهوری آذربایجان در یک دقیقه و یک ثانیه ایپون شد و از دور رقابت ها کنار رفت.

به گفته خسرویار در این وزن احسان بهرامیان دیگر جودوکار ایران نیز در همان دور اول در مصاف با گور مِکرِتچیان جودوکای ارمنستانی با یک امتیاز وازاری شکست خورد و حذف شد.

وی اظهار داشت: در این وزن امیران پاپیناشوبیلی از گرجستان قهرمان شد، فیلیپه کیتادای از برزیل در رده دوم ایستاد و اوانس داوتیان از ارمنستان و ایلگار موشکیف از جمهوری آذربایجان به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

خسرویار با اشاره به اینکه تیم ملی ایران در وزن 66- کیلوگرم نماینده نداشت، تصریح کرد: اما در وزن 73- کیلوگرم، الیاس علی اکبری جودوکار ارزنده خراسان شمالی و تیم ملی ایران در دور اول توماژ آدامیک لهستانی را در یک دقیقه و ۱۳ ثانیه ضربه فنی کرد اما در دور دوم در مصاف با دنیس یارتسف از روسیه ایپون و حذف شد.

به گفته وی در این وزن درک فان تیچله از بلژیک به مقام قهرمانی رسید، دنیس یارتسف از روسیه در رده دوم ایستاد و نوروز یوراکوبیلوف از ازبکستان و زبِدا رخویاشویلی از گرجستان نیز به طور مشترک جایگاه سومی را به خود اختصاص دادند.

خسرویار با اشاره به اینکه در روز دوم این مسابقات، ایران دو نماینده دارد، افزود: در وزن 81- کیلوگرم امیر قاسمی نژاد در دور اول به مصاف کنستانتینس اوفچینیکوفس از لتونی می رود و در صورت برد در دور دوم با برنده مصاف جودوکاهای روسیه و ایتالیا خواهد رفت.

به گفته وی در وزن 100- کیلوگرم نیز جواد محجوب در دور اول استراحت می کند و در دور دوم به مصاف برنده مبارزه یوگنی کوریاک از مولداوی و آرتیم بولشنکو از اوکراین می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات بین المللی گراند اسلم روسیه 300 جودوکار از 40 کشور جهان به مدت دو روز به مصاف هم می روند و تیم ملی ایران نیز با پنج نماینده در این مسابقات حضور دارد.