فرماندار شهرستان تازه تاسیس فنوج معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سیستان و بلوچستان روز یکشنبه با حضور در مسجد جامع این شهرستان «عبدالمجید امرا» سرپرست سابق بخشداری فنوج را به سمت سرپرستی فرمانداری این شهرستان تازه تاسیس منصوب کرد.

حاتم نارویی در این مراسم با بیان اینکه این شهرستان دارای ظرفیت های مناسبی برای ایجاد اشتغال و درآمد زایی است گفت: توسعه معادن و بخش کشاورزی شهرستان تازه تاسیس فنوج باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی اظهار داشت: با شکوفا شدن و فعالیت معادن این شهرستان برای تعداد قابل توجهی از مردم منطقه و مناطق همجواراشتغالزایی ایجاد خواهد شد.

وی در جمع علما و معتمدان شهرستان فنوج گفت: با پیگیری های صورت گرفته و طرح های در دست انجام در آینده نه چندان دور شاخص های اقتصادی و بهداشتی این شهرستان ارتقا خواهد یافت.

نارویی همچنین با تاکید بر اتمام عملیات ساخت بیمارستان 10 تختخوابی بخش فنوج اظهار داشت: با راه اندازی پست 230 کیلو وات «اسپکه» مشکل افت ولتاژ برق مردم در حدود 150روستای فنوج برطرف می شود.

