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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۰

در گفتگو با مهر:

30 هزار خانوار در صندوق بیمه عشایر و روستائیان کردستان عضویت دارند

30 هزار خانوار در صندوق بیمه عشایر و روستائیان کردستان عضویت دارند

سنندج - خبرگزاري مهر: مدیرعامل بیمه عشایر و روستائیان کردستان از عضويت 30 هزار خانوار در اين صندوق خبر داد.

مهدي زارعي در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان عضویت 30 هزار خانوار روستایی از مجموع 100 هزار خانوار روستایی استان کردستان در صندوق حمایت از بیمه روستائیان و عشایر بیان کرد: 300 خانوار مستمری فوت و 20 خانوار روستایی استان نیز مستمری از کار افتادگی کلی دریافت می کنند.

وي با اشاره به فعالیت این سازمان از سال 84 در استان كردستان یادآور شد: با راه اندازی تشکیلات این مرکز در استان کردستان از سال 87 با سه نفر پرسنل و 130 کارگزار از دهیاران در سطح روستاها به فعالیت مشغول هستیم.

مديرعامل بيمه عشاير و روستائيان استان كردستان با بیان اینکه تنها سه درصد از منابع صندوق صرف مسائل اداری می شود، گفت: طی شش ماه گذشته رشد 30 درصدی بیمه شده ها را در مناطق روستایی شاهد بوده‌ ایم.

وي با اشاره به تقويت برنامه ها و اقدامات اين صندوق در استان كردستان يادآور شد: با انجام این گونه اقدامات ضمن خدمت به نظام، رضایت مردم و روستائیان نیز از اقدامات این مرکز فراهم می شود.

زارعي با بيان اينكه بايد برنامه هاي اطلاع رساني بيشتري در اين حوزه اجرايي شود، بيان كرد: انتظار مي رود كه با اطلاع رساني هر چه بهتر زمينه براي استفاده مردم ساكن در روستاها از اين امكان فراهم شود.

وي در پايان گفت: همكاري دهياري ها و بخشداري ها براي اطلاع رساني به مردم در راستاي توسعه برنامه هاي بيمه عشايري و روستايي در استان كردستان از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.

کد مطلب 2101899

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