دستور تعطیلی 5 مدرسه فوتبال در استان مرکزی صادر شد

محمدرضا غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مجموع 13 مدرسه فوتبال در استان مرکزی فعالیت می کنند که تنها هشت مدرسه فوتبال سازمان یافته است.

وی با بیان اینکه این تعداد مدرسه فوتبال در اراک سازمان یافته است،افزود: بیش از هزار و 500 ورزشکار در این مدارس در حال آموزش های اولیهفوتبال هستند.

رییس هیات فوتبال استان مرکزی ادامه داد: پنج مدرسه سازمان یافته و تحت نظارت هیات فوتبال نبوده و با ابلاغ نامه تعطیلی را از آنان خواستار شدیم.

غفاری همچنین از ثبت اعضای مدارس فوتبال اراک و خمین خبر داد و اظهارکرد: این دو شهرستان 700 ورزشکار در زمینه فوتبال تربیت می کنند.

وی خاطر نشان کرد: مدارس فوتبال سازمان یافته ساختار سازی شده و با آموزش های لازم و برگزاری اردوهای در استعدادیابی نوجوانان و نونهالان برای ورود به تیم ملی فعالیت می کنند.