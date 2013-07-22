مسابقات جام رمضان والیبال با حضور 40 تیم آغاز شد

سید مصطفی رضایی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ماه مبارک رمضان با اشاره به برگزاری مسابقه والیبال جام رمضان گفت: این دوره از مسابقات با حضور 40 تیم والیبال برگزار می شود.



وی با اشاره به اینکه این تیم ها در پنج رده سنی مینی والیبال، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در ماه مبارک رمضان با یکدیگر رقابت می پردازند٬ اضافه کرد: هدف از برگزاری این مسابقات تقویت روحیه ورزشی و سلامت جسم و روح ورزشکاران در این ماه با عظمت است.

رضایی ادامه داد: این مسابقات در گروه آقایان در حال برگزاری است، و در صورت اعلام آمادگی بانوان در این بخش نیز مسابقات جام رمضان ویژه بانوان نیز برگزار خواهد شد.



وی خاطر نشان کرد: مسابقات در بخش نونهالان و مینی والیبال قبل از اذان مغرب و مابقی مسابقات بعد از افطار برگزار می شود.



رییس هیات والیبال اراک ادامه داد: مسابقات جام رمضان والیبال اراک از هفته دوم ماه مبارک رمضان آغاز و تا پایان ماه مبارک ادامه دارد.