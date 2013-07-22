۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۰

در اراک:

مسابقات جام رمضان والیبال با حضور 40 تیم آغاز شد

اراک – خبرگزاری مهر: رییس هیئت والیبال اراک از برگزاری مسابقات جام رمضان با حضور 40 تیم والیبال در اراک خبر دا و گفت: این مسابقات در بخش آقایان آغاز شده است.

سید مصطفی رضایی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ماه مبارک رمضان با اشاره به برگزاری مسابقه والیبال جام رمضان گفت: این دوره از مسابقات با حضور 40 تیم والیبال برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این تیم ها در پنج رده سنی مینی والیبال، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در ماه مبارک رمضان با یکدیگر رقابت می پردازند٬ اضافه کرد: هدف از برگزاری این مسابقات تقویت روحیه ورزشی و سلامت جسم و روح ورزشکاران در این ماه با عظمت است.

رضایی ادامه داد: این مسابقات در گروه آقایان در حال برگزاری است، و در صورت اعلام آمادگی بانوان در این بخش نیز مسابقات جام رمضان ویژه بانوان نیز برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: مسابقات در بخش نونهالان و مینی والیبال قبل از اذان مغرب و مابقی مسابقات بعد از افطار برگزار می شود.

رییس هیات والیبال اراک ادامه داد: مسابقات جام رمضان والیبال اراک از هفته دوم ماه مبارک رمضان آغاز و تا پایان ماه مبارک ادامه دارد.

