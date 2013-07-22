توانمند سازی معلولان ذهنی از اهداف سازمان بهزیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، گوهر اسد حیدری رئیس اداره بهزیستی دماوند و مسئولان توانبخشی از آسایشگاه معلولان ذهنی پسر بالای 14 سال این شهرستان بازدید کردند.

سید احمد عقیلی گفت: معلول ذهنی در مجموع به افرادی اطلاق می شود که بر اثر ایجاد نارسایی و نقص در کنش مغز دچار حدی از کم توانی ذهنی شده اند، در نتیجه قادر به انجام امور شخصی و تکالیف اجتماعی خود در مقایسه با همسالان و افراد مشابه خود نیستند.

وی افزود: مسائل گوناگونی همچون عوامل ارثی، عوامل مربوط به دوران بارداری، مصرف مواد شیمیایی، عوامل مربوط به دوران زایمان و عوامل محیطی، فرهنگی، اجتماعی در ایجاد معلولیتهای ذهنی نقش بسزایی را دارد.

مسئول نگه داری از معلولان ذهنی دماوند تصریح کرد: در حال حاضر در این مركز از 58 معلول ذهنی بالای 14 سال پسر كه پس از طی مراحل اداری توسط ستاد پذیرش استان به صورت شبانه روزی پذیرش شده اند، نگه داری می شود.

وی ادامه داد: این مركز شامل دو بخش تخصصی فیزیوتراپ، پزشک، روانپزشک، روانشناس، کار درمانگر، مشاور تغذیه، بهیار، پرستار و بخش غیر تخصصی"مراقبین" است.

مسئول مرکز نگه داری معلولان ذهنی دماوند اظهار داشت: نگه داری و توانمند سازی معلولان ذهنی یکی از اهداف سازمان بهزیستی است.