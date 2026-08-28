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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

فرماندار دشتی: ۱۰۰ پروژه در شهرستان در حال اجرا است

فرماندار دشتی: ۱۰۰ پروژه در شهرستان در حال اجرا است

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: ۱۰۰ پروژه و طرح ارزشمند با حجم متفاوت با رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در حوزه های مختلف عمرانی، اقتصادی و زیربنایی در نقاط مختلف شهرستان در دست اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر جمعه در جمع مردم شهر خورموج در مصلی شهید امام خامنه ای این شهر ضمن تبریک هفته دولت و هفته وحدت اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور، دولت چهاردهم در حوزه‌های مختلف اقدامات و خدمات ارزشمندی انجام داده و همچنان نیز رویکرد اصلی دولت خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم است.

وی افزود: نگاه ما در شهرستان دشتی این است که هیچ دیواری میان مردم و مسئولان وجود نداشته باشد و همه اقدامات به صورت شفاف، بی‌واسطه و در مسیر رضایت مردم صورت گیرد و البته همزمان صداقت و پاسخگویی به مطالبات مردم در اولویت قرار داشته باشد تا همراهی مردم بیش از پیش تقویت شود.

فرماندار دشتی ادامه داد: هرچه وفاق و همگرایی در جامعه بیشتر باشد، می‌توانیم دستاوردهای بیشتری را نصیب کشور کنیم چرا که اختلاف و چنددستگی هیچ دستاوردی نخواهد داشت و کاری از پیش نمی‌برد و یقینا مسیر توسعه و پیشرفت از همدلی و همراهی می‌گذرد.

مقاتلی با اشاره به شرایط کشور در ۱۵ ماه اخیر گفت: در این مدت حوادث و اتفاقات مختلفی در کشور رخ داد و دولت همزمان در کنار حمایت از نیروهای مسلح و صیانت از امنیت و منافع ملی، تلاش کرد روند خدمت‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند و خللی در زندگی مردم و جامعه ایجاد نشود.

وی اضافه کرد: با وجود شرایط سخت و محدودیت‌های موجود، خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشد و مدیران و مجموعه دستگاه‌های اجرایی با روحیه جهادی در مسیر اجرای برنامه‌ها و رفع مشکلات مردم تلاش کردند و من شهادت می دهم در همه این مدت هدفی جز رضایت و آرامش مردم با وجود همه سختی ها نداشتیم.

فرماندار دشتی با اشاره به اقدامات انجام شده در این شهرستان بیان کرد: در یک سال اخیر ۴۷۷ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۲۳ هزار میلیارد تومان در شهرستان دشتی افتتاح و یا وارد مرحله آغاز عملیات اجرا شده است و در هفته دولت امسال نیز ۱۱۳ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار قریب به پنج هزار میلیارد تومان در شهرستان دشتی افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان افزود: در همین شرایط کنونی نیز حدود ۱۰۰ پروژه و طرح ارزشمند با حجم متفاوت با رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در حوزه های مختلف عمرانی، اقتصادی و زیربنایی در نقاط مختلف شهرستان در دست اجراست که این موضوع دستاورد مهمی برای شهرستان در این شرایط است.

مقاتلی تاکید کرد: این حجم از پروژه‌ها نشان‌ دهنده عزم دولت و مجموعه مدیریت شهرستان برای توسعه زیرساخت‌ها، تقویت اقتصاد منطقه، ایجاد فرصت‌های جدید و ارتقای سطح خدمات به مردم است.

وی گفت: مسیر خدمت‌رسانی با همراهی مردم، وفاق و همدلی مسئولان و استفاده از ظرفیت‌های شهرستان با جدیت ادامه خواهد داشت و تلاش می‌کنیم اقدامات انجام شده به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد و در این مسیر از همه کسانی که ما را یاری کرده اند، از مردم عزیز و نجیب و مقاوم شهرستان، استاندار محترم و پرتلاش استان و معاونین ایشان، امام جمعه محترم شهرستان و همچنین کاکی، نماینده محترم مردم در مجلس، همه نیروهای مسلح مستقر در شهرستان، شورای تامین، معاونین و بخشداران، شهرداران و دهیاران و شوراهای اسلامی، همه مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی شهرستان و نیز استان و فرهنگیان و دانشگاهیان، بازاریان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و پیمانکاران، کارگران، اصحاب رسانه و همه اقشار مختلف و کسانی که ما را یاری کرده اند تشکر و قدردانی می کنم.

کد مطلب 6930474

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