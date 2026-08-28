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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

پلیس ۴.۸ میلیارد وجوه کلاهبرداری‌شده را در اسفراین بازگرداند

پلیس ۴.۸ میلیارد وجوه کلاهبرداری‌شده را در اسفراین بازگرداند

اسفراین- فرمانده انتظامی اسفراین گفت: پلیس فتا با اقدامات تخصصی، ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از وجوه کلاهبرداری‌شده از حساب یک شهروند را شناسایی، مسدود و به وی بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، کارشناسان پلیس فتا بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد مالباخته پس از دریافت پیامکی حاوی لینک جعلی و کلیک روی آن، اطلاعات بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار داده و در ادامه مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از حساب‌های وی برداشت و به چند حساب دیگر منتقل شده است.

وی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات تخصصی و سرعت عمل، وجوه منتقل‌شده را که به کیف پول‌های ارز دیجیتال در ۲ صرافی منتقل شده بود، شناسایی و مسدود کردند.

قائمی‌نژاد خاطرنشان کرد: در نهایت تمامی وجوه کلاهبرداری‌شده به حساب مالباخته بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین گفت: شناسایی و دستگیری متهم این پرونده نیز با هماهنگی مقام قضائی در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 6930526

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