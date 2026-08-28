به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی استان تهران، از حادثه گیرکردن دست یک کارگر جوان در دستگاه چرخگوشت در شهرک کاروان در جنوب شرق تهران خبر داد و گفت: ساعت ۱۴:۰۶ امروز، حادثه گیرکردن دست یک کارگر در دستگاه چرخگوشت به سامانه آتشنشانی اعلام شد و یک ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: این حادثه در یک مغازه قصابی رخ داده بود و دست راست یک کارگر جوان ۱۸ ساله تبعه افغانستان از ناحیه انگشتان داخل دستگاه چرخگوشت گیر کرده بود. آتشنشانان پس از رسیدن به محل، دستگاه چرخگوشت را از روی میز باز کرده و فرد مصدوم را به عوامل اورژانس تحویل دادند. این جوان برای ادامه روند درمان به یکی از بیمارستانهای مرکزی تهران منتقل شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران ادامه داد: با هماهنگی ستاد فرماندهی آتشنشانی، یک گروه نجات از نزدیکترین ایستگاه به محل بیمارستان اعزام شد. نیروهای آتشنشانی پس از حضور در بیمارستان و با هماهنگی کادر درمان، عملیات رهاسازی دست مصدوم را آغاز کردند و توانستند دست این جوان را که از ناحیه انگشتان دچار آسیبهای شدیدی شده بود، از داخل دستگاه خارج کنند.
به گفته ملکی، عملیات رهاسازی ساعت ۱۶:۳۰ به پایان رسید و دست مصدوم برای ادامه مراحل درمان به کادر پزشکی بیمارستان تحویل داده شد.
وی با اشاره به تداوم حوادث مرتبط با دستگاههای چرخگوشت گفت: اگرچه حوادث مربوط به چرخگوشتهای خانگی در سالهای اخیر بسیار کاهش یافته، اما این حوادث همچنان به صفر نرسیده است. حتی اخیراً نیز موردی گزارش شد که در آن دست یک کودک دوساله داخل دستگاه چرخگوشت خانگی گیر کرده بود و کودک دچار آسیبهای شدید شد.
ملکی تصریح کرد: بخش عمده حوادث چرخگوشت در سالهای اخیر مربوط به دستگاههای صنعتی در کارخانههای فرآوری و تولید محصولات پروتئینی، از جمله واحدهای تولید گوشت، سوسیس و کالباس و همچنین مغازههای قصابی بوده است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران در پایان بر ضرورت رعایت اصول ایمنی تأکید کرد و گفت: حتماً باید از کارگران حرفهای و باتجربه برای کار با دستگاههای چرخگوشت استفاده شود و نکات ایمنی نیز بهطور کامل رعایت شود. به هیچ عنوان نباید از دست برای جابهجا کردن یا وارد کردن گوشت به داخل دستگاه استفاده کرد؛ بلکه باید از ابزارها و وسایل مخصوصی که در کنار دستگاه تعبیه شده است، استفاده شود تا از وقوع حوادث و آسیبهای جبرانناپذیر جلوگیری شود.
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