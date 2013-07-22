کوهنوردان مفقود شده مجوز شورای برون مرزی را دریافت نکرده بودند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ضمن ابراز تأسف از حادثه پیشآمده و ابراز همدردی با خانوادههای کوهنوردان مفقود شده در حادثه "برودپیک"، بیانیهای را صادر و توضیحاتی را در خصوص اتفاق به شرح زیر اعلام کرد:
"نظر به حادثه تلخ پیش آمده برای تیم باشگاه آرش در "برودپیک" که قلب همه ایرانیان را به درد آورد و با توجه به تماسها و پیگیریهای مکرر خبرنگاران محترم رسانههای گروهی و همچنین تعدادی از هموطنان عزیز طی چند روز گذشته از فدراسیون، و همچنین اخبار ضد و نقیض و نادرست در خصوص رویکرد فدراسیون و انفعال در رابطه با عملیات جستجوی کوهنوردان مفقود شده، بدین وسیله مواردی در راستای تنویر افکار عمومی به این شرح اعلام میشود:
۱- با عنایت به موج فراگیر هیمالیانوردی در کشور، فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی به متقاضیان و درخواستهای مربوط به صعودهای برون مرزی، بر اساس آئیننامههای موجود، مستندات لازم و بررسی فاکتورهای مختلفی چون مهارتهای فنی، سوابق تجربی، تواناهایی نفرات و ... اقدام به صدور مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان میکند. بر اساس آمار موجود صعودها و اعزامهای صورت گرفته که از کانال فدراسیون و با مجوز شورای برون مرزی صورت میگیرد در شرایط ایمنتر صورت گرفته و پشتیبانی کاملتری را نیز به همراه داشته است.
۲- تیم کوهنوردی باشگاه "آرش" به دلیل عدم انجام کامل امور و سلسله مراتب لازم، از منظر این فدراسیون حائز شرایط لازم جهت بررسی و اخذ مجوز شورای برون مرزی نشد، با این وجود و بنا بر تصمیمات متولیان آن باشگاه، تیمی ۵ نفره در برنامهای شخصی و مستقل عازم این صعود شد.
۳- شایان ذکر است پس از حمله تروریستی اخیر به کوهنوردان خارجی در پاکستان، فدراسیون کشورمان ضمن محکوم کردن این حادثه با توجه به حضور کوهنوردان ایرانی (تیم باشگاه آرش) قویا از نهادها و فدراسیون پاکستان، خواستار حفاظت و تأمین امنیت کوهنوردان کشورمان شد که این تضمین از طریق مقامات پاکستانی به فدراسیون اعلام شد.
۴- و اما پس از تلاش قابل توجه اعضای این تیم در مرحله صعود، به محض اطلاع از حادثه پیش آمده در مرحله فرود، فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی به رغم اینکه نقشی در سازماندهی و اعزام این تیم نداشته است، با عنایت به جایگاه خود و مقتضیات اخلاقی و انسانی و نیاز کوهنوردان کشورمان به پشتیبانی؛ با تمام توان، ظرفیتها و ارتباطات خود در راستای پیشبرد امور مربوط به جستوجو، امداد و نجات اعضای این تیم اقدام کرده که مشروح آن در پایگاه خبری فدراسیون طی روزهای گذشته منعکس شده است.
برخی از این اقدامات به شرح زیر است:
* تماسهای مستمر و مکاتبه با شرکت پاکستانی طرف قرارداد تیم باشگاه "آرش" و درخواست به منظور امداد و تسریع در انتقال توسط بالگرد و یا امداد زمینی با آمادگی فدراسیون جهت پشتیبانیهای لازم. (متن تمامی مکاتبات موجود است)
* تداوم تلاش برای برقراری تماس با سایر کوهنوردان خارجی مستقر در منطقه جهت مساعدت در عملیات جستوجو و امداد، از جمله فدراسیون و تیم مغولستان و "مایک هورن" سرپرست تیم سوئیس.
- تماسهای مستمر با "منظور حسین" رئیس فدراسیون پاکستان و درخواست مکرر نسبت به اقدامات عاجل در زمینه امدادرسانی.
لازم به ذکر است؛ این پیگیریها کماکان ادامه دارد و فدراسیون از هیچ مساعدتی فروگذار نخواهد کرد.
۵- ضمن ابراز تأسف از حادثه پیشآمده و ابراز همدردی با خانوادههای کوهنوردان مفقود شده و همچنین جامعه کوهنوردی و صعودهای ورزشی، بر خود لازم میدانیم بار دیگر بر این نکته مهم تصریح و تأکید کرده و کوهنوردان گرامی و حتی خانوادههای آنان را مطلع کنیم که تشکلها و افراد در خصوص صعودهای برون مرزی خود ترجیحاً با مشاوره، راهنمایی و هماهنگی فدراسیون و یا اخذ مجوز شورای برون مرزی اقدام به اجرای برنامههای خود کنند تا ایمنتر و با پشتیبانی کاملتر؛ حتی المقدور کمتر شاهد حوادث تلخ در این رشته ورزشی باشیم.
۶- اساساً واکاوی، ریشهیابی و بررسی این حادثه از زوایای مختلف (به خصوص از مسئولان باشگاه و سرپرست تیم مذکور نسبت به جوانب امر و امکان سنجیهای لازم که به عنوان یک باشگاه ورزشی باید در این رابطه به دستگاه ورزش کشور پاسخگو باشند)، امری ضروریست که در زمان مقتضی میتواند جنبههای تجربی و آموزشی را برای جامعهی کوهنوردی نیز به همراه داشته باشد."
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