به گزارش خبرنگار مهر، سیدجعفر حجازی روز گذشته با حضور در دو باشگاه فولاد و استقلال اهواز از نزدیک با شرایط این دو نماینده استان خوزستان در لیگ برتر آشنا شد و با اعضای این دو تیم نیز دیدار کرد. وی ابتدا در باشگاه فولاد حضور یافت و از تمرینات تیم های پایه این باشگاه نیز دیدن کرد.

حجازی پس از آن در دیدار با اعضای تیم فولاد ضمن قدردانی از کسب عنوان چهارمی لیگ برتر در فصل گذشته و حضور در لیگ قهرمانان آسیا، خواستار این شد که تیم فولاد در فصل آتی لیگ برتر به دنبال کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر باشد.

استاندار خوزستان پس از آن در جع اعضای باشگاه استقلال صنعتی حضور یافت و با مسئولان و بازیکنان این تیم نیز دیدار و گفتگو کرد. حجازی در این دیدار برای تیم آبی‌پوش اهواز آرزوی موفقیت کرد و از آنها خواست حضوری قدرتمندانه در لیگ برتر داشته باشند.

تیم فوتبال استقلال صنعتی خوزستان در هفته نخست سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ساعت 22 چهارشنبه شب میزبان ذوب‌آهن اصفهان است و تیم فولاد خوزستان هم پنجشنبه شب در زمین تیم سپاهان اصفهان به میدان می‌رود.