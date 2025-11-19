۲۰ میلیارد تومان برای رفع مشکلات مالی استقلال خوزستان تأمین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی چالش‌های مالی اخیر باشگاه استقلال خوزستان و اعتصاب برخی بازیکنان پس از دیدار مقابل پرسپولیس تهران، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این باشگاه با سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان دیدار و گفتگو کردند.

استاندار خوزستان در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از تیم‌های خوزستانی در لیگ‌های مختلف گفت: رفع مشکلات مالی استقلال خوزستان و ارتقای جایگاه تیم‌های لیگ برتری استان در جدول رقابت‌ها از اولویت‌های ماست.

وی در ادامه با رایزنی با مدیرعامل یکی از صنایع تحت پوشش بانک ملی، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان در قالب خرید خدمات تبلیغاتی و اسپانسری دو بازی پیش‌رو برای باشگاه استقلال خوزستان تأمین کرد. این اعتبار قرار است صرف پرداخت ۱۵ درصد قرارداد بازیکنان شود.

این اقدام در آستانه دربی استانی، آرامش را به اردوگاه آبی‌پوشان خوزستان بازگرداند و بخشی از چالش‌های مالی باشگاه را برطرف کرد.