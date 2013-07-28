پیشنهاد یک استاد فلسفه به دکتر روحانی در خصوص پست وزارت آموزش و پرورش

دکتر منوچهر صانعی دره‏ بیدی در مورد اینکه برخی کارشناسان حوزه فلسفه برای کودکان معتقدند که نظام آموزش و پرورش ما دانش آموزان متفکر تربیت نمی کند نظر شما در این باره چیست به خبرنگار مهر گفت: بله صد درصد همینطور است. اول اینکه پست وزارت آموزش و پرورش باید در دست یک متخصص تعلیم و تربیت قرار داشته باشد که در نظام جمهوری اسلامی آموزش و پرورش ما از داشتن چنین چیزی محروم بوده است. کسانی که در 35 سال گذشته عهده دار پست وزارت آموزش و پرورش بودند هیچ کدام متخصص تعلیم و تربیت نبودند و معیار برای تصدی این پست چیزهای دیگری بوده است.

وی افزود: وقتی که وزیر اهل تعلیم و تربیت باشد می داند معاونت ها را به چه کسانی بدهد آن معاون ها می دانند پست مدیر کلی را به چه کسانی بدهند آن مدیر کل می داند که مدیر مدارس چه کسانی باید باشند. همینطور این آگاهی و فهم جاری می شود تا به طبقه دبیر و آموزگار برسد. در نظام آموزشی ما بر عکس است معیارها برای تصدی پست ها چیزهایی دیگری است. البته کتاب هایی که نوشته می شوند در علوم طبیعی دیگر نمی توان گفت دودوتا 5 تا می شود یا فلز دربرابر حرارت منبسط نمی شود اما در مسائل اجتماعی، سیاسی و اخلاقی و دینی 70 ،80 درصد آموزش دوره دبستانی و راهنمایی و دبیرستانی ما مردود است و بر اساس مبانی علمی نیست.

استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: کتاب هایی که در تعلیمات اجتماعی، دینی و اخلاقی و تاریخی وجود دارد به کلی مخدوش است برای اینکه برای اهداف دیگری این کتاب ها نوشته شده اند. لذا نه تنها آموزش فلسفه و تفکر انتقادی مورد توجه نیست بلکه همان آموزش سنتی معمولی متداول هم در حد مطلوب نیست.

این محقق و پژوهشگر فلسفه تصریح کرد: آیت الله شاهرودی به هنگام تصدی قوه قضائیه گفت من یک مخروبه تحویل گرفتم. می خواهم از این تعبیر ایشان استفاده کنم و بگویم آموزش و پرورش ما امروز یک مخروبه است. هیچ چیزش درست نیست. اگر آقای روحانی بتواند یک متخصص آموزش و پرورش در رأس این وزارتخانه بگذارد شاید از این مخروبه بیرون بیاید.

وی در ادامه تصریح کرد: این گرفتاری های اجتماعی از قبیل فحشا و اعتیاد، مواد مخدر و رشد قاچاقچیان مواد مخدر و قاپ زنی و چاقو کشی و زورگیری و سرقت های مسلحانه و رشوه خواری ادارات و گران فروشی بازاری و اختلاس ها و ... همه پایه اش در آموزش و پرورش است. یعنی اگر کشوری بتواند آموزش و پرورش معقول درست کند فضایل اخلاقی و تفکر را بپروراند نمی گویم که دیگر مدینه فاضله می شود و این گرفتاری هایی که نام بردم ریشه کن می شود ولی جلوی بسیاری از ناهنجاری ها را می شود گرفت. گرفتاری های اجتماعی در هر کشوری با آموزش و پرورش آن شروع می شود و وقتی آموزش و پرورش مشکل داشته باشد ناهنجاریها بیداد می کند.

این مدرس دانشگاه در مورد اینکه چه راهکارهایی برای تربیت تفکر انتقادی و فلسفی کودکان و نوجوانان درنظام آموزشی ما پیشنهاد می کنید هم افزود: اگر یک متخصص تعلیم و تربیت امروزی، کسی که روانشناسی و جامعه شناسی و تعلیم و تربیت خوانده او را در رأس وزارتخانه بگذارند آنوقت او می فهمد که کتاب برای بچه ها از اول دبستان تا آخر دبیرستان چه جوری باید نوشته و تهیه شود. می فهمد که نوشتن این کتاب ها را به چه کسانی بسپارد. می فهمد با طبقه معلم و دبیر چگونه باید برخورد کند و معیار استخدام چگونه باید باشد. مسائل معیشتی طبقه معلم چگونه باید باشد. وضع فیزیکی فضا و ساختمان مدرسه چگونه باید باشد. این وسایل آموزشی امروزی سیستم های مداربسته و صوتی و تصویری انواع تلویزیونهای مداربسته و وسایل آموزشی را چه جوری باید تهیه کند و به کار گیرد. اصلاً این خبرها در آموزش و پرورش ما نیست!

صانعی در پایان یادآور شد: مسائلی که گفتم اگر در دست یک اهل فن بیفتد و او امور را در دست بگیرد همه چیز درست می شود آنوقت بچه هایمان همانطور که می خواهیم تربیت می شوند.