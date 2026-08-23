به گزارش خبرگزاری مهر ، پروانه رضاقلیزاده روز یکشنبه در نشست هماهنگی با تشکلها برای برپایی نمایشگاه و جشن تشکلها اظهار کرد: بعد از برگزاری جشن تشکلها، یک شب فرهنگی نیز با سازمانهای مردمنهاد برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برپایی نمایشگاه هفته دولت در نگارخانه خطایی میراث جهانی بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی، مشارکت سمنها در این نمایشگاه را مورد تأکید قرار داد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل ادامه داد: ۲۰ سازمان مردمنهاد زیر نظر استانداری، نیروی انتظامی، بهزیستی و ورزش و جوانان در برپایی نمایشگاه هفته دولت مشارکت خواهند کرد.
رضاقلیزاده با اشاره به برگزاری جشن و شب فرهنگی تشکلها همزمان با هفته دولت، خواستار مشارکت تشکلها در این ویژهبرنامهها شد.
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