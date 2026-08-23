به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکههای رادیویی در هفته دولت برنامههایی همچون «دستور کار»، «روی خط اقتصاد»، «در پیشگاه ملت»، «آوای خدمت»، «نبض خدمت»، «به اضافه ورزش»، «شهدای دولت»، «روایت خدمت»، «روی موج گفتوگو»، «میدان خدمت» و ... روانه آنتن میشوند.
رادیو ایران و روایت دستاوردها
برنامه «دستور کار» همزمان با هفته دولت هر شب ساعت ۱۹:۱۵ روی آنتن رادیو ایران میرود. این برنامه به بررسی عملکرد و دستاوردهای دولت در مسیر خدمترسانی، توسعه و پیشرفت کشور با حضور مسئولان، کارشناسان حوزههای مختلف و مدیران میپردازد.
رادیو جوان «روایت خدمت» را پخش میکند
برنامه ویژه هفته دولت در رادیو جوان که به بررسی دستاوردهای دستگاهها و وزارتخانههای دولت میپردازد با نام «روایت خدمت» روانه آنتن میشود.
رادیو فرهنگ «در پیشگاه ملت»
برنامه «در پیشگاه ملت» به مناسبت هفته دولت روی آنتن رادیو فرهنگ میرود. در این برنامه با وزرا به صورت حضوری و تلفنی گفتگو میشود و گزارشی از عملکرد آنها به اطلاع مردم میرسد.
رادیو تهران و روایت خدمت از شهرستانهای تهران
همزمان با هفته دولت، برنامه «همسایه سلام» رادیو تهران با عنوان «میدان خدمت» راهی شهرستانهای استان تهران میشود تا در گفتگو با فرمانداران، تصویری از مسائل، اقدامات و برنامههای هر شهرستان ارائه کند.
رادیو گفتوگو و تریبونی برای شنیدن صدای مردم
برنامه «روی موج گفتوگو» با حضور مسئولان و مقامات دولتی پخش میشود و با ایجاد فرصتی برای طرح مستقیم مطالبات و پرسشهای مردم، روی آنتن رادیو گفتوگو میرود.
رادیو ورزش و بررسی عملکرد وزارت ورزش و جوانان
برنامه «به اضافه ورزش» رادیو ورش، عملکرد و دستاوردهای وزارت ورزش و جوانان را در حوزههای مختلف بررسی میکند. گفتگو با جمعی از مسئولان وزارت ورزش و جوانان از دیگر بخشهای برنامه است و موضوعاتی از جمله ورزش قهرمانی، توسعه ورزش همگانی، ورزش بانوان و ... مورد توجه قرار میگیرد.
رادیو اقتصاد با «رهیافت» روی آنتن میرود
رادیو اقتصاد در سه برنامه «سکه صبح»، «روی خط اقتصاد» و «رهیافت» به بررسی و اطلاعرسانی مهمترین اقدامات و برنامههای اقتصادی دولت میپردازد. در این برنامهها، ضمن گفتگو با مسئولان، آخرین اقدامات دولت، پروژههای در حال اجرا و روند اجرای طرح تحول سازمان امور اداری و استخدامی و ... بررسی میشود.
رادیو آوا همنوا با آوای خدمت
شبکه رادیویی آوا به مناسبت هفته دولت برنامه «آوای خدمت» را با موضوع خدمات عمرانی و حمایتی دولت چهاردهم در طول جنگ روانه آنتن میکند.
رادیو پیام و معرفی شهدای خدمت
برنامه «شهدای دولت» روی آنتن رادیو پیام میرود. این برنامه به معرفی شهدای دولت و خدمات، تلاشها و دستاوردهای شهدای دولت در دوره مدیریت و خدمترسانیشان میپردازد.
رادیو سلامت همراه با برنامه میدانی
برنامه «نبض خدمت» کاری از گروه فضای مجازی رادیو سلامت است که به بررسی دستاوردهای دولت در حوزه سلامت می پردازد. این برنامه از ساعت ۱۳ به صورت زنده و میدانی از وزارت بهداشت با گویندگی مسعود خواجهوند پخش میشود.
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