به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در دیدار با فرهاد شهرکی، نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه مهم منطقه سیستان در شبکه ارتباطی و ترانزیتی کشور اظهار کرد: سیستان و بلوچستان از جایگاه ویژه‌ای در جغرافیای ارتباطی کشور برخوردار است و راه‌آهن زاهدان - زابل - میلک می‌تواند نقش مؤثری در تقویت این جایگاه و پیوند ظرفیت‌های منطقه با شبکه حمل‌ونقل کشور داشته باشد.

وی افزود: این پروژه از دو منظر حائز اهمیت است؛ نخست، اتصال شهرستان زابل به شبکه ریلی کشور و دوم، ایجاد یک مسیر مهم ترانزیتی از طریق مرز میلک و اتصال به منطقه زرنج افغانستان که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی میان دو کشور و کشورهای منطقه باشد.

بازوند با اشاره به مشخصات پروژه راه‌آهن زاهدان - زابل - میلک بیان کرد: این خط ریلی به طول ۲۶۶ کیلومتر طراحی شده و بر اساس اهداف پیش‌بینی‌شده، ظرفیت جابه‌جایی بار آن در سال نخست بهره‌برداری حدود ۲ میلیون تن و در سال بیستم حدود ۹ میلیون تن خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین پیش‌بینی شده است در سال نخست بهره‌برداری یک میلیون نفر مسافر و در سال بیستم حدود ۲ میلیون نفر مسافر از طریق این خط جابه‌جا شوند.

وی اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح را حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این پروژه از نظر حجم عملیات عمرانی نیز طرح قابل توجهی است و اجرای آن حدود ۲۰ میلیون مترمکعب خاکبرداری، ۱۰ میلیون مترمکعب خاکریزی و ۷۰۰ هزار مترمکعب بتن‌ریزی را شامل می‌شود.

بازوند در پایان خاطرنشان کرد: در مسیر راه‌آهن زاهدان - زابل - میلک، ۱۰ ایستگاه بین‌راهی با احتساب ایستگاه زابل، ۴۷ دستگاه پل به طول مجموع حدود ۶ کیلومتر و هشت دستگاه تونل به طول حدود ۶.۵ کیلومتر پیش‌بینی شده است.