ادامه تلاش تراکتور برای تمدید دوران معافیت از سربازی بیرانوند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال تراکتور تبریز و پرسپولیس در حالی فردا دوشنبه از هفته سوم لیگ برتر برگزار می شود که حاشیه پیرامون سرباز شدن علیرضا بیرانوند بیش از پیش مطرح است.

بیرانوند طبق قانون نظام وظیفه عمومی باید اول مهرماه خودش را به یگان خدمتی معرفی کند تا به طور رسمی دوران سربازی اش را پشت سر بگذارد. طبق هماهنگی های به عمل آمده، دروازه بان تیم ملی ایران باید در فجر سپاسی شیراز دوران سربازی اش را پشت سر بگذارد اما باشگاه تراکتور به شدت در تلاش است تا با توجه به خواسته بیرانوند تمام راه های ممکن را برای ادامه معافیت تحصیلی او برای تاخیر در حضورش به عنوان بازیکن سرباز را طی کند.

تلاش های حجت کریمی مدیرعامل تراکتور اما هنوز راه به جایی نبرده است تا همین موضوع ذهن بیرانوند را تحت تاثیر قرار داده و جواد نکونام سرمربی تراکتور را بابت عدم حضور موفقش در جریان بازی حساس با پرسپولیس نگران کند.

حالا باید دید آیا بیرانوند به خوبی می تواند از پس این حاشیه برآمده و باردیگر مقابل تیم سابقش بدرخشد یا پرسپولیس در تبریز به سومین برد متوالی اش مقابل یکی از مدعیان قهرمانی خواهد رسید.