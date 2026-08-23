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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

رادیو نمایش در «افلاکیان خدمت» روایتگر دولتمردان خدمتگزار می‌شود

رادیو نمایش در «افلاکیان خدمت» روایتگر دولتمردان خدمتگزار می‌شود

برنامه «افلاکیان خدمت» همزمان با هفته دولت از رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن هفته دولت رادیو نمایش در ویژه‌برنامه «افلاکیان خدمت» به روایت زندگی و عملکرد دولتمردانی می‌پردازد که خدمت به مردم را عهدی برای مسئولیت‌پذیری و خدمت بی‌منت می‌دانند.

این برنامه با محوریت اخلاص، مردم‌داری، عدالت‌خواهی و مسئولیت‌پذیری، روایت‌هایی از دولتمردانی را بازگو می‌کند که حضور در کنار مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنان را سرلوحه فعالیت خود قرار می‌دهند.

«افلاکیان خدمت» همزمان با آغاز هفته دولت، هر روز ساعت ۷:۳۰ صبح از رادیو نمایش پخش می‌شود.

پگاه عموزاده تهیه‌کنندگی این ویژه‌برنامه را بر عهده دارد، سهیلا خدادادی نویسندگی می‌کند و مژگان واعظیان گویندگی آن را بر عهده دارد.

کد مطلب 6925114

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