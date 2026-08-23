به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن هفته دولت رادیو نمایش در ویژهبرنامه «افلاکیان خدمت» به روایت زندگی و عملکرد دولتمردانی میپردازد که خدمت به مردم را عهدی برای مسئولیتپذیری و خدمت بیمنت میدانند.
این برنامه با محوریت اخلاص، مردمداری، عدالتخواهی و مسئولیتپذیری، روایتهایی از دولتمردانی را بازگو میکند که حضور در کنار مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنان را سرلوحه فعالیت خود قرار میدهند.
«افلاکیان خدمت» همزمان با آغاز هفته دولت، هر روز ساعت ۷:۳۰ صبح از رادیو نمایش پخش میشود.
پگاه عموزاده تهیهکنندگی این ویژهبرنامه را بر عهده دارد، سهیلا خدادادی نویسندگی میکند و مژگان واعظیان گویندگی آن را بر عهده دارد.
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