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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

راهنمای ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دکتری دانشگاه علامه طباطبائی اعلام شد

راهنمای ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دکتری دانشگاه علامه طباطبائی اعلام شد

دانشگاه علامه طباطبائی، راهنمای ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علامه طباطبائی در اطلاعیه‌ای، راهنمای ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از زمان‌بندی و نحوه ثبت‌نام غیرحضوری و همچنین مدارک مورد نیاز باید به‌صورت مستمر به وب‌سایت معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی مراجعه کنند.

این دانشگاه همچنین به پذیرفته‌شدگان توصیه کرده است برای جلوگیری از هرگونه تأخیر در فرآیند ثبت‌نام و امور آموزشی، اطلاعیه‌های منتشرشده در وب‌سایت معاونت آموزشی را به‌صورت روزانه پیگیری کنند.

پذیرفته‌شدگان می‌توانند برای دریافت آخرین اطلاعیه‌ها به وب‌سایت معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی به نشانی edu.atu.ac.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6925055
زهرا سیفی

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