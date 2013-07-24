برای قرائت گزارش حادثه قم در صحن علنی مجلس اجماع وجود ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بهرام بیرانوند نماینده بروجرد در نطق میان دستور خود با اشاره به تذکر یکی از نمایندگان برای قرائت هر چه سریعتر گزارش حادثه قم، گفت: این گزارش در صحن قرائت شود یا خیر در اختیار هیات رئیسه است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گرچه اخبار اولیه و داده های این حادثه توسط افراد خبره در امر قضا تهیه گردیده است اما در طی مراحل رسیدگی و نتیجه گیری از افراد و گروه هایی قبل از طرح دعوا و صدور رای دادگاه صالحه نام برده شده است که این امر برای افراد و دستجات فوق جهت ارائه پاسخ در مجلس ایجاد حق می کند.

وی تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان در خواندن این گزارش در صحن اصرار داشتند در سانه ها هم بازتاب دادند. به نظر اینجانب اگر گزارش تاکنون قرائت نشده به این دلیل است که حول محور تهیه و نتیجه گیری های این گزارش اجماع وجود ندارد در هر صورت هیات رئیسه مختار است.

در ادامه بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد که در تذکر آیین نامه ای جلسه گذشته خود خواستار قرائت هر چه سریعتر گزارش حادثه قم در صحن علنی مجلس شده بود، با اعلام تذکر ماده 75 آیین نامه مبنی بر توهین به نمایندگان گفت: در بهمن ماه سال گذشته عده ای در مراسم سخنرانی ریاست مجلس اخلال ایجاد کردند، دوستان چرا به جای اینکه این عمل را تقبیح کنند به صورتی به این موضوع می پردازند که خدای ناکرده شان مجلس را پایین بیاورند.

وی با اشاره به بیانیه فراکسیون اصولگرایان در تعیین شروط برای رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی ادامه داد: دوستان بزرگوار هشت سال رئیس جمهور هر بلایی بر سر ملت آورد حرف نزدند ولی هنوز رئیس جمهوری که یک ساعت کارش را شروع نکرده هر روز مسائلی را مطرح می کند.

حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر نعمتی گفت: در نطق آقای بیرانوند توهین به نمایندگان صورت نگرفت و ایشان نسبت به مسئله ای در خصوص مجلس نظر خود را اعلام کردند.

بهرام بیرانوند نیز در تذکری با قرائت قسمتی از نطق خود گفت: بنده مباحث کلی را مطرح کردم و اظهارات من ناظر به اهانت به هیچ یک از دوستان نبود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، 22 بهمن ماه سال گذشته در قم عده ای در مراسم سخنرانی علی لاریجانی ریاست مجلس اخلال به وجود آوردند.

کمیسیون امنیت ملی مسئول بررسی عوامل ایجاد اخلال در سخنرانی لاریجانی شد اما تا امروز گزارشی در این خصوص در صحن علنی مجلس قرائت نشده است.