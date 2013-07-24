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۲ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۲۳

دوازدهمین دوره مسابقات تخصصی جشنواره صنعت چاپ برگزار می‌شود

دوازدهمین دوره مسابقات تخصصی جشنواره صنعت چاپ برگزار می‌شود

دوازدهمین دوره مسابقات تخصصی جشنواره صنعت چاپ با برگزاری 8 نشست تخصصی کلید می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین دوره این مسابقات تخصصی جشنواره صنعت چاپ با هدف برپایی کیفی‌تر و تلاش برای کمک به رفع مشکلات برگزیدگان دوره‌های مختلف با 8 نشست تخصصی برگزار می‌شود.

قرار است برگزیدگان دوره‌های مختلف مسابقات در 8 گروه تخصصی با حضور مدیرکل دفتر امور چاپ به بررسی مسائل و مشکلات خود، هم در حوزه فعالیتی و هم در ارتباط با دیگر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط بپردازند.

بر این اساس نشست تخصصی نخست به گروه پیش از چاپ افست، افست ورقی و افست رول، نشست دوم به چاپ فلکسو، گراور و لیبل، نشست سوم به گروه چاپ اسکرین و دیجیتال، نشست چهارم به گروه پس از چاپ امل صحافی و عملیات تکمیلی و نشست پنجم به گروه فعالان چاپ های حوزه انتشاراتی، تبلیغاتی و اطلاع رسانی، نشست ششم به تولیدکنندکان بسته‌بندیهای سلولزی و کارتن، نشست هفتم به چاپ‌های ویژه و امنیتی و نشست هفتم به برگزیدگان بخش دانشجویی اختصاص خواهد یافت. در نشست هشتم و پایانی نیز تمامی اعضا به بررسی مسائل و مشکلات خود خواهند پرداخت.

به گفته دبیر مسابقات تخصصی جشنواره صنعت چاپ این نشست‌ها با هدف هم‌اندیشی و کمک به رفع مشکلات برگزیدگان، ایجاد تسهیل در فعالیت‌های برگزیدگان کمک به توسعه کمی و کیفی فعالیت‌ها و برنامه‌ها برپا می‌شود.

مسعود فرشی فرید با اشاره به اینکه این نشست‌ها به همت دبیرخانه مسابقات از 10 مرداد در دفتر امور چاپ برگزار  می‌شود، گفت: دفتر امور چاپ در نظر دارد رویکردهای خود در توسعه کمی و کیفی فعالیت‌ها را با برگزیدگان دوره‌های مختلف مسابقات در میان بگذارد.

به گفته وی، پس از برگزاری نشست‌ها فراخوان دوره دوازدهم برای ارسال آثار این دوره منتشر می‌شود.

کد مطلب 2103669

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