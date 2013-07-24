به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین دوره این مسابقات تخصصی جشنواره صنعت چاپ با هدف برپایی کیفیتر و تلاش برای کمک به رفع مشکلات برگزیدگان دورههای مختلف با 8 نشست تخصصی برگزار میشود.
قرار است برگزیدگان دورههای مختلف مسابقات در 8 گروه تخصصی با حضور مدیرکل دفتر امور چاپ به بررسی مسائل و مشکلات خود، هم در حوزه فعالیتی و هم در ارتباط با دیگر دستگاهها و نهادهای ذیربط بپردازند.
بر این اساس نشست تخصصی نخست به گروه پیش از چاپ افست، افست ورقی و افست رول، نشست دوم به چاپ فلکسو، گراور و لیبل، نشست سوم به گروه چاپ اسکرین و دیجیتال، نشست چهارم به گروه پس از چاپ امل صحافی و عملیات تکمیلی و نشست پنجم به گروه فعالان چاپ های حوزه انتشاراتی، تبلیغاتی و اطلاع رسانی، نشست ششم به تولیدکنندکان بستهبندیهای سلولزی و کارتن، نشست هفتم به چاپهای ویژه و امنیتی و نشست هفتم به برگزیدگان بخش دانشجویی اختصاص خواهد یافت. در نشست هشتم و پایانی نیز تمامی اعضا به بررسی مسائل و مشکلات خود خواهند پرداخت.
به گفته دبیر مسابقات تخصصی جشنواره صنعت چاپ این نشستها با هدف هماندیشی و کمک به رفع مشکلات برگزیدگان، ایجاد تسهیل در فعالیتهای برگزیدگان کمک به توسعه کمی و کیفی فعالیتها و برنامهها برپا میشود.
مسعود فرشی فرید با اشاره به اینکه این نشستها به همت دبیرخانه مسابقات از 10 مرداد در دفتر امور چاپ برگزار میشود، گفت: دفتر امور چاپ در نظر دارد رویکردهای خود در توسعه کمی و کیفی فعالیتها را با برگزیدگان دورههای مختلف مسابقات در میان بگذارد.
به گفته وی، پس از برگزاری نشستها فراخوان دوره دوازدهم برای ارسال آثار این دوره منتشر میشود.
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