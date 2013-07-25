اعلام آخرین آمار مرگ و میر مادران باردار و نوزادان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش ارائه شده از سوی حوزه های مختلف وزارت بهداشت، در خصوص فعالیتها و اقدامات 8 سال گذشته در دولت های نهم و دهم آمده است که طي 8 سال گذشته 3000 خانه بهداشت احداث شد كه برخي از آنها جايگزين شده است.

بنا بر این گزارش در طرح پزشکان خانواده روستایی 1350 پزشک کار می کردند که هم اکنون این رقم به 5 هزار و 7 پزشک رسیده است (3.7 برابر)، تعداد ماماهای پزشک خانواده روستایی 200 نفر بوده اند که این رقم هم اکنون به 4 هزار و 682 ماما (23.4 برابر) افزایش یافته است.

این گزارش می افزاید: میزان مرگ و میر مادران به علت عوارض بارداری و زایمان در هر 100 هزار تولد زنده 27 مرگ و میر بوده که این رقم هم اکنون به 20.3 نفر رسیده است. همچنین میزان مرگ نوزادان (بر اساس زیج حیاتی سال 88 و 90) در هر هزار تولد زنده 14.46 نوزاد بوده که این میزان هم اکنون به 10.68 نوزاد بهبود پیدا کرده است.

همچنین در این گزارش میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال (بر اساس زیج حیاتی در سال 88 و 90) در هر هزار تولد 20.84 نفر اعلام شده که این رقم به 15.74 نفر رسیده است. میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال (بر اساس زیج حیاتی سال 88 و 90) نیز در هر هزار تولد زنده 26 نفر بوده که به 19.28 نفر بهبود یافته است.

بر پایه این گزارش دسترسی جمعیت شهری و روستایی به مراقبتهای اولیه بهداشتی از 92 درصد در سال 84 به 98 درصد رسیده است، جمع آوری و دفع بهداشتی زباله در خانوارهای روستایی نیز از 44.9 درصد به 78.61 درصد و جمع آوری و دفع مطلوب فاضلاب بیمارستانی نیز از 60.7 درصد به 73.1 درصد افزایش یافته است.

این گزارش حاکیست جمعيت تحت پوشش برنامه بهداشت روان از 30 میلیون نفر در سال 84 به 43.5 میلیون نفر، پوشش برنامه بهداشت روان از 40 درصد به 60 درصد، پوشش برنامه غربالگري كم كاري مادرزادي تيروئيدي از 11 درصد به 97.3 درصد (86.3 برابر) و مراکز گذری کاهش آسیب از 12 به 118 مرکز و تيمهاي كمك رسان سيار از 20 به 181 تیم افزایش یافه اند.

بنا بر این گزارش ادغام برنامه پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد در نظام شبكه از 3 شهرستان به 11 شهرستان، مراكز درمان سوء مصرف مواد (دولتي) از 27 به 237 مرکز، پوشش درمان نگهدارنده با متادون (دولتي) از 31 هزار و 453 به 34 هزار و 289 نفر، پوشش درمان نگهدارنده با متادون (كل) از 158 هزار و 975 به 416 هزار و 892 نفر (53.4 برابر) و پوشش واکسیناسیون نیز از 98 درصد به 99 درصد ارتقا یافته است.

تعداد خانه های بهداشت کشور در سال 84 بالغ بر 16 هزار و 940 خانه بوده است که این رقم به 17 هزار و 636 خانه بهداشت رسیده است.