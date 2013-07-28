حمیدرضا حکیمی، هنرمند مجسمه‌ساز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مجسمه‌ای که برای یادبود حضرت علی (ع) ساخته است، گفت: سال پیش مطلع شدم که سازمان زیباسازی شهرداری تهران برای ساخت مجسمه‌های اتوبان‌های شهر تهران فراخوان داده و مجسمه‌سازان را به همکاری دعوت کرده است.

وی افزود: چند وقتی بود که دغدغه ساخت مجسمه‌ای به نام مقدس حضرت علی (ع) را داشتم تا این که آن فراخوان را دیدم و تصمیم گرفتم که این مجسمه را برای اتوبانی که در تهران به نام این بزرگوار وجود دارد، بسازم.

این هنرمند مجسمه‌ساز در مورد زمان تقریبی ساخت این مجسمه توضیح داد: برای این کار نزدیک به سه ماه زمان گذاشتم و در آن از اشاره مستقیم و دو بعدی به نام حضرت علی پرهیز کردم.

حکیمی ادامه داد: شاید در نگاه اول کسی متوجه نشود که این مجسمه به نام حضرت علی (ع) ساخته شده است. کمی توجه می‌خواهد تا فرم نام علی را از میان مجسمه تشخیص داد. برای ساخت این اثر به فرمی گرافیکی و چند بعدی از نام مبارک حضرت علی (ع)‌ رسیدم و آن را اجرا کردم.

وی با ذکر اینکه این اثر با سنگ تراورتن ساخته شده است، خاطرنشان کرد: اصولا یک اثر نوشتاری، دو بعدی است و من برای اینکه از یکنواختی همیشگی دو بعدی بودن آثار مجسمه‌هایی از این دست خارج شوم، کلمه علی را در هم تنیده و پیچیده ساختم تا مخاطب در نگاه نخست به نوشته پی نبرد و فکر کند که با یک فرم روبرو است.

این مجسمه‌ساز در مورد زمان نصب این کار در اتوبان امام علی (ع) توضیح داد: قرار بر این است که طی یکی دو روز آینده و همزمان با شب‌های لیالی قدر این اثر در شمالی‌ترین نقطه بزرگراه امام علی نصب شود.

پیش‌تر مجسمه‌ یادبود حضرت علی (ع)‌ را داریوش مختاری با آهن برای اتوبان امام علی (ع)‌ ساخته بود که سال‌ها نیز در این مکان نصب بود. وی در پاسخ به این پرسش که برای فرار از شباهت اثرش با اثر ساخته شده توسط مختاری چه کرده است؟ گفت: اتفاقا آن اثر را نیز دیده‌ام. آن کار تخت و دو بعدی است. در آن مجسمه که از جنس آهن است، نوشتار بر فرم غلبه کرده است.

این گرافیست در پایان گفت: در اثر استاد مختاری قطری بریده شده از آهن به شکل علی درآمده و پیچیدگی‌هایِ اثر مرا که با سنگ است، ندارد.

حکیمی تاکنون هشت مجسمه شهری برای تهران ساخته است. همچنین هشت اثر حجمی از هنرمندان کشور با مضامین مذهبی و حول محور حضرت علی(ع) در بزرگراه امام علی نصب شده است.

حمیدرضا حکیمی متولد 1352 تهران و دانش‌آموخته رشته معماری است. او پس از چند سال فعالیت حرفه‌ای در رشته معماری در رشته‌های نقاشی و گرافیک فعالیت حرفه‌ای کرده و نمایشگاه نقاشی برپا کرده است.

وی همچنین به عنوان گرافیست سابقه همکاری با مجله فیلم، آینه و صنعت حمل و نقل را در کارنامه کاری خود دارد. حکیمی مجسمه‌سازی را در کارگاه خصوصی شاهرخ قیاسی فراگرفته و سال‌هاست که برای ساخت مجسمه از سنگ استفاده می‌کند.