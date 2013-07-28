پیشنهاد افزایش وام مشاغل خانگی به 20 میلیون/ 3 گروه اصلی مخاطب بیکاری کدامند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی با تاکید بر لزوم نظام مند شدن کسب و کار خانگی و ضرورت توسعه اشتغال گفت: موضوع بیکاری در کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته که هم اکنون با بحران اقتصادی جهانی مواجه هستند یکی از مهمترین دغدغه های این کشورها در زمینه های اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها باید طوری تنظیم شوند که بتوانند این مشکل را که خیلی سریع می تواند به معضلی پیچیده تبدیل شود، کاهش دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: حل مشکل بیکاری برنامه ای نیست که بتوان فقط در کوتاه مدت برای آن راه حل ارائه داد بلکه این مهم نیاز به برنامه های بلندمدت دارد اما با اتخاذ راهکارهای کوتاه مدت و میانی می توان شدت آن را در جامعه کاهش داد. موضوع بیکاری در ایران نیز مطلبی جدید نیست و شاید بیش از دو دهه است که کشور با آن به طور جدی مواجه شده و علیرغم اتخاذ راهکارهایی نظیر حمایت و توسعه بنگاه های اقتصادی زودبازده هنوز نتوانسته این مشکل را که با افزایش ورود جوانان به بازار کار پیچیده تر می شود مهار کند.

عباسی ادامه داد: ساختارهای سنی و گروه های مختلف اجتماعی در ایران نشان می دهد هم اکنون جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی بیشترین مخاطبان بیکاری در کشور هستند. در همین رابطه توسعه بخش خصوصی به معنای واقعی خود می تواند بستر مناسبی برای توسعه اشتغال در کشور باشد. در صورت فعال شدن این بخش به طور یقین اقتصاد ملی می تواند گام های ارزشمندی در جهت توسعه اشتغال بردارد. اما در این میان توسعه کسب و کار های کوچک و متوسط می توان به کاش نرخ بیکاری به طور معنا داری منجر شود.

وی افزود: مشاغل خانگی نیز هزینه بالایی را به خانواده ها تحمیل نمی کند و در عین حال می تواند سبب افزایش درآمد و در نهایت تولید ثروت در کشور شود. ضرورت توسعه مشاغل خانگی از جمله راهکارهای مناسب برای توسعه اشتغال های خرد و متوسط به ویژه برای جمعیت وسیعی از زنان که دارای مهارت کافی در انجام برخی از کارها هستند اما به دلیل بازار نامناسب اشتغال نمی توانند جذب بازار شوند است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد مشاغل خانگی راهکاری مناسب برای کاهش نرخ بیکاری و فراهم ساختن زمینه اشتغال زنان، محسوب می شود. مشاغل خانگی به هر نوع فعالیت اقتصادی در محل سکونت شخصی که با استفاده از امکانات و وسایل منزل راه اندازی شود را می گویند.

به گفته عباسی، کسب و کار های خانگی از نظر ایجاد شغل و نوآوری در تولید و عرضه کالا و خدمات و سنخیت با فناوری IT و تجارت الکترونیک موجب تنوع و دگرگونی زیادی در بازارهای مختلف شده است که می تواند برای اکثر افراد به ویژه جوانان بستر مناسبی برای راه اندازی آسان و ساده فعالیت های اقتصادی فراهم آورده و نقطه شروع مناسبی برای ورود به بازار کار محسوب شود.

این عضو کابینه دولت تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 150 کشور جهان در زمینه مشاغل خانگی فعالیت می کنند و اجزای متشکله بسیاری از تولیداتی که به بازار عرضه می شود در محیط خانه ها صورت می گیرد. چنانچه کشور تایوان با شعار هر خانه کارخانه و هر کارخانه خانه است جهش اقتصادی خود را از کسب و کار خانگی آغاز کرد و 80 درصد فعالیت های اقتصادی این کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این مشاغل در ارتباط است.

وی خاطر نشان کرد: ارائه تسهیلات مالی به متقاضیان این دسته از مشاغل یکی از گام هایی است که برای کاهش نرخ بیکاری می توان برداشت. در همین رابطه نیز در بحث تامین اعتبار مشاغل خانگی، مشارکت و موافقت سیستم بانکی، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته شده است و در حوزه مشاغل خانگی 3 هزار میلیارد تومان اعتبار درخواست شده که باید به تایید شورای عالی پول و اعتبار برسد.

عباسی بیان داشت: در صورت تصویب شورای پول و اعتبار وام 15 میلیون تومانی مشاغل خانگی به 20 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. سیستم بانکی در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال در حضور معاون اول رئیس جمهوری تعهد کرد که تا ابلاغ سهم جدید، پرداخت تسهیلات همه طرح های قبلی از جمله مشاغل خرد و خانگی به روند گذشته ادامه یابد که خوشبختانه تاکنون در حال پرداخت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: همچنین میزان وام مشاغل خانگی 15 میلیون تومان است که همچون روال گذشته ادامه دارد، اما افزایش میزان وام به 20 میلیون تومان پیشنهاد شده که طبعا باید در شورا به توافق برسد و پس از تایید، وام 15 میلیون تومانی مشاغل خانگی به 20 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

این عضو کابینه دولت گفت: از سوی دیگر با افزایش رقم تسهیلات به 30 تا 50 میلیون و ارائه این تسهیلات به بیش از یک میلیون نفر در بخش مشاغل خانگی و بنگاه های کوچک و متوسط می توان به بخشی از نگرانی های بیکاران و بویژه بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور پاسخ داد.