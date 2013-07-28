شیوع بیماری های مختلف پیامد گرد و غبار و گرمای بیش از حد در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قصه گرد و غبار در ایلام به داستان بلند تبدیل شده چراکه مردم این استان به دلیل اینکه بیشترین مرز مشترک را با کشور عراق دارند بخش زیادی از گرد و غبار این استان را در بر می گیرد و هم اکنون این معضل بزرگ زندگی مردم را مختل کرده است.

گرد و غبار طی سالهای گذشته علاوه بر خسارات زیاد بر پیکره طبیعت بکر و دست نخورده و درختان بلوط ایلام باعث بروز ضرر و زیان به سلامتی مردم نیز شده است.

پدیده گرد و غبار رویدادی طبیعی است و در بخش هایی از جهان که دارای مناطق خشک و بیابانی وسیع هستند ایجاد می شود و وجود بیابان های وسیع در کشور عربستان، عراق، سوریه و ایران نمونه هایی از این مناطق هستند.

دوره های خشکسالی طولانی می تواند احتمال بروز این پدیده را افزایش دهد و این پدیده کیفیت هوا را کاهش می دهد و عمق دید را گاهی به حدود ۵ متر کاهش می دهد و ممکن است اثرات سویی بر سلامت انسان به خصوص افراد دارای مشکلات تنفسی داشته باشد.

گرد و غبار و تنفس

ذرات گرد و غبار از نظر اندازه کاملا متفاوت هستند و از درشت (غیر قابل تنفس) تا ریز ( قابل تنفس) طبقه بندی می شوند. ذرات درشت گرد و غبار حداکثر می توانند به داخل بینی، دهان و حلق راه پیدا کنند اما ذرات ریز می توانند به اعماق بیشتر و نواحی حساس مجرای تنفسی و ریه نفوذ کنند.

ذرات ریزتر دارای اثرات بالقوه مهمی بر سلامت انسان هستند و بیشتر ذراتی که در پدیده گرد و غبار حضور دارند از نوع درشت یا غیر قابل تنفس هستند و تهدید جدی برای سلامت مردم ایجاد نمی کند ولی ممکن است در افرادی که سابقه بیماری های تنفسی دارند مانند مبتلایان به آسم و آمفیزم مشکلاتی ایجاد کند.

مسئله گرد و غبار هنگامی به طور جدی تر توسط مسئولان بررسی می شود که به تهران رسیده باشد و این در حالی است که اگر در تهران فقط چند روز و آن هم در مقیاسی کمتر این مشکل پیش می آید برای مردم استان های غربی و جنوب غربی مانند خوزستان و ایلام و ... تقریبا در همه فصل های سال با این مشکل آن هم در مراتبی شدیدتر از تهران مواجه اند ولی چون پایتخت نشین نیستند صدایشان کمتر شنیده می شود.

گرمای بالای 50 درجه

وقتی هوای ایلام از وجود گرد و غبار پاک می شود معضلی دیگر مردم ایلام را با مشکل مواجه می کند و آن هم گرما است.

گرما در شهرستان دهلران و مهران از توابع استان در تمام روزهای فصل تابستان بالای 50 درجه است که باعث شیوع بیماریهای گرمازدگی و سل در این نقاط می شود.

در این دو شهرستان به علت گرمای بیش از حد فقط باید کولر گازی استفاده کرد و کولر آبی در این مناطق جوابگو نیست.

افزایش گرما در هر حالتی چه در مناطقی که به آن عادت دارند و چه در مناطقی که با آن مواجه نیستند باعث بروز برخی اختلالات می شود و یکی از این موارد این است که آستانه تحمل افراد به شدت کاهش می یابد.

در زمان گرما، فرد با عرق کردن مقدار زیادی پتاسیم و سدیم خود را نیز از دست می دهد و البته خون کمتری هم به اعضای اصلی بدن مانند مغز و قلب می‌رسد بنابراین ممکن است در این دما‌ها درصد افرادی که به سکته های قلبی و مغزی دچار می شوند افزایش ‌یابند.

شروع گرمازدگی معمولا با خشکی دهان، چشم، ضعف، بی حالی و کم شدن ادرار است که اگر کم شدن ادرار ادامه یابد می تواند نارسایی کلیه را در پی داشته باشد و حتی برخی از افراد را دچار دیالیز کند.

موج گرد و غبار و گرما طی سال جاری در ایلام نسیت به سالهای گذشته بیشتر شده است.

بی توجهی به گرد و غبار

کارشناس مسائل اجتماعی در استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پديده گرد و غبار در ايلام تبديل به يک بحران دائمي شده است، اين امر موجب شده که سلامت شهروندانمان به خطر بيفتد.

علی مرادی گفت: آمار بيماريهاي قلبي وتنفسي روز به روز در ايلام بالاتر مي رود، ولي متاسفانه دولت هيچ اقدامي دراين راستا صورت نمي‌دهد.

وی گفت: بسياري از مردم استان در حال مهاجرت به شهرهاي ديگر هستند، اين درحالي است که برخي از مردم دچار بيماريهاي تنفسي شده اند.

وي ادامه داد: به دليل بارش خاک بروي پوشش‌هاي گياهي ايلام هزاران هکتار از اين اراضي از ببين رفته اند.

مرادی ادمه داد: چند سالي است که توليد عسل در ايلام کاهش يافته است، اين در حالي است که گردوغبار، بسياري از کندوهاي عسل را ازبين برده است.

این کارشناس افزود: متاسفانه بسياري از توليدکنندگان عسل، به دليل وجود گردوغبار در استان ايلام ورشکسته شده اند، ولي دولت دراين راستا اقدامي موثر انجام نمي‌دهد.

وی در مورد تعلل و بی انگیزگی دولت در مورد این بحران، گفت: تا سال پیش کمیته‌ای شامل وزیر خارجه، وزیر بهداشت، رئیس محیط زیست و منابع طبیعی تشکیل می‌شد که اقداماتی مثل مالچ پاشی را برای کم‌تر شدن این معضل در کشور‌های خارجی انجام می‌دادند اما این کمیته هم تعطیل شد.

مرادی اظهار کرد: این بحران قسمت وسیعی از اهالی غرب کشور را تهدید می‌کند به صورتی که مهاجرت مردم در استان ایلام نسبت به قبل قابل توجه است.

افزایش مصرف آب

به علت افزايش دما به ميزان مصرف آب شرب نیز در ايلام افزوده شده و بر اين اساس ميزان مصرف آب شرب در ايلام در مقايسه با هفته‌هاي گذشته افزايش چشمگيري داشته است.

این افزاش مصرف آب در ایلام باعث به وجود آب مشکل کمبود آب و جیره بندی آب در ایلام شده است و هم اکنون چند روستا در ایلام به دلیل کمبود آب تخلیه شده اند.