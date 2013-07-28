فهم باطل و دریافت غلط از دین از اساسی ترین معضلات دنیای اسلام است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه به مناسبت سالروز شهادت حضرت علی (ع) سخنانی بیان کرد.

وی گفت: شهید بزرگ محراب و شاگرد فرهیخته پیامبر اعظم بهترین و زیباترین و ماندگار ترین راه برای سعادت است.

ابوترابی فرد ادامه داد: امروز یکی از اساسی ترین معضلات دنیای اسلام فهم باطل و دریافت غلط از مجموعه های دینی است که استکبار جهانی و دشمنان اسلام و مسلمین از آن به عنوان شکاف و تفرقه در صفوف امت اسلام و ارائه چهره سیاه از آن بهره می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: برای نجات از این تهدید هولناک راهی جز فهم دین از زبان علی بن ابیطالب و راهی جز تحکیم پیوند با اهل بیت (ع) وجود ندارد.

نایب رئیس اول مجلس افزود: حضرت علی (ع) بالاترین گوهر و ارزشمندترین سرمایه برای انسان را عقل و دین می داند و مفارغت عقل را مساوی با مفارغت حیات و مرگ جامعه می داند.

ابوترابی فرد تصریح کرد: امروز دنیای اسلام سخت به آموزه های دینی نیازمند است و اگر عقل و دین در جامعه اسلامی آن گونه که لازم است باشد دیگر شاهد مسائلی که امروز دنیای اسلام از آن رنج می برد نخواهیم بود و شاهد تلاش برای پایمال کردن حقوق مردم فلسطین و سکوت سردمداران خود فروخته دنیای اسلام در برابر آن جنایت بزرگ نخواهیم بود.