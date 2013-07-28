دو کشته در حمله به مرکز ترکها در سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، حمله به مرکز ترکها در پایتخت سومالی دو کشته و چندین مجروح به جا گذاشت. بر این اساس در این مرکز کارکنان صلیب سرخ و سفارت ترکیه در موگادیشو فعالیت می کردند. "علی یاره" از مقامات پلیس موگادیشو در این رابطه گفت: در این حمله دو نفر از جمله یک مامور امنیتی کشته شده و چندین نفر نیز مجروح شده اند.

این حمله به فاصله چند ساعت پس از انفجار خودرویی بمب گذاری شده در شمال موگادیشو رخ داده است. دولت سومالی ضمن محکوم کردن این حملات آن را به شبه نظامیان وابسته با القاعده نسبت می دهد.

در همین حال گروه الشباب مسئولیت حمله به مرکز ترکها در موگادیشو را به عهده گرفته است. به ادعای این شبه نظامیان دولت ترکیه با حمایت از دولت سومالی از اجرای قوانین مورد خواست الشباب در این کشور آفریقایی جلوگیری می کند.