به گزارش خبرنگار مهر، جبار طالبی ظهر یکشنبه در جریان بازدید از مجتمع آبرساني به 8 روستاي بخش ارس پلدشت، افزود: عمليات اجرايي اين مجتمع از مهرماه سال1391 آغاز و با صرف اعتباري بالغ بر5 ميليارد ريال از اعتبارات مديريت بحران استان و شهرستان به بهره برداري رسيد.

وی اظهار داشت: با بهره برداري از اين طرح یک هزار و 400 خانوار روستاهاي شهرك ارس، حسن كندي، بيگ جان، ايلانلو، نصرت آباد، ديوانخانه و اينجه درسي كه بالغ بر 7 هزار نفرجمعيت بوده از آب شرب تصفيه شده بهره مند شدند.

فرماندار پلدشت عنوان کرد: با توجه به اينكه آب شرب اين روستا ها از رودخانه ارس تامين مي شود، و بعلت مرزي بودن اين رودخانه و عدم كنترل آلودگي هاي موجود، آب و فاضلاب روستايي مصمم شده براي رفع مشكل اقدام به حفر چاه و خريداري يكدستگاه نانوفيلتراسيون جهت بهبود كيفيت آب کند.

طالبی یادآور شد: دستگاه نانو فيلتراسيون تنها دستگاه در نوع خود در شمالغرب كشور است كه خريداري و در شهرستان پلدشت راه اندازي شده است.