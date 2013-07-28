مرکل به نقض حقوق بشر تن داده است/ صدراعظم مسئول جاسوسی اطلاعاتی از آلمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، "سیگمار گبریل"، رئیس حزب سوسیال دموکرات پارلمان آلمان در گفتگو با روزنامه "تاگس اشپیگل"، با انتقاد شدید از واکنشهای آنجلا مرکل به پرونده جاسوسی اطلاعاتی آمریکا اظهار داشت وی در ارتباط با این مسئله به نقض حقوق بشر تن داده است.

وی همچنین خاطر نشان کرد که ما در حال حاضر آشکارا نقض و فروپاشی ارزشهایمان را تجربه می کنیم. این قانون اساسی نیست که باید خود را با اقدامات دولت منطبق کند بلکه برعکس آن باید باشد.

گبریل افزود مرکل به جای اینکه از حقوق و اقتصاد آلمان در برابر جاسوسی اطلاعاتی گسترده آمریکا یا انگلیس حمایت کند، خود را پس کشیده و جا می زند.

وی همچنین خواستار امنیت اطلاعاتی بیشتر در زمینه صادرات، سیاسی و تکنولوژی شده و خاطر نشان کرد که در این راستا هر شرکت ارتباطاتی در آلمان باید موظف شود که اطلاعات خود را رمزگذاری کند.

گبریل خاطر نشان کرد اینکه ما آمریکا را از نظر اقتصادی تحت فشار قرار دهیم بسیار موثرتر خواهد بود از اینکه تعدادی ملاقات بیهوده سیاسی در واشنگتن (برای حل مسئله جاسوسی اطلاعاتی آمریکا) داشته باشیم.

وی در بخش پایانی این گفتگو اظهار داشت تنها خانم مرکل مسئول نظارتهای کامل از شهروندان ما و جاسوسی گسترده از اقتصاد ماست.