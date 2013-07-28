حل مشکلات مناطق مرزی در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمان ممشلی بعدازظهر یکشنبه در نشست تعاملی مرزبانان با ریش سفیدان و معتمدان مرزنشین با تشریح این موضوع که نوع بشر از دیرباز برای تامین مایحتاج زندگی خویش و برای حراست از قلمرو سرزمینی و مراقبت از سرحدات و مرزهای خویش از تجاوز و تعدی دیگر حکومتها و حل مسائل مرزی از مرزنشینان مرزدار بهره گرفته است گفت: امروز نیز مرزنشینان از این وظیفه و شان دور نشده و درواقع نقش مهم و بسزایی در این امر حساس در تعاملات با مرزبانان داشته اند.

وی اهمیت مرز و مرزداری را با محوریت و تاثیر داشتن در برقرار مناسبات و ارتباطات سیاسی و اقتصای بین دو کشور همسایه، ایجاد استقلال و امنیت در کشور و جلوگیری از قاچاق کالا و ساماندهی جامعه در ین رابطه موثر دانست.

مشملی بر رسیدگی موضوعات و مسائل مرزی و اولویت آنها تاکید کرد و گفت: تقویت روحیه اتحاد و همبستگی در بین مرزنشینان بویژه مرزبانان، زنگ خطر از ترویج فرقه های ضاله وهابیت وسلفی گری به دلیل شرایط خاص محیطی و مذهبی و پرهیز از دامن زدن به مسائل اختلافی که منجر به سست شدن و از بین رفتن یکپارچگی در بین مردم شده، ضروری است.

وی گفت: علما و ریش سفیدان بر مرزنشینان و تاثیرگذاری در اتحاد معنوی و دینی و ب تبع آن در امنیت و حفظ مرزها نقش اساسی دارند.

فرمانده هنگ مرزی اترک گفت: در نشستهای علما و ریش سفیدان با مردم مزنشین چه از جنبه های دینی و فرهنگی به حساسیت مرزها و قداستای مرز و بوم که در هشت سال دفاع مقدس برای حفاظت آن شهدای کثیری خون پاکشان را نثار کردند، تاکید کرد.

وی افزود: امروز ما مرزبانان با بینش و آگاهی بالا و سطح روحیه عالی، سرشار از شور و عشق خدمتگزاری ب میهن و انقلاب ولایت هستیم و در این راه پایدار و استور خواهیم ماند.