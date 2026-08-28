مسئولان با حضور در میان مردم مشکلات آنان را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا علی‌اکبری در خطبه‌های نماز جمعه ماهنشان اظهار کرد: شهیدان رجایی، باهنر و شهید رئیسی دو ویژگی ممتاز داشتند که آن، جلب رضای الهی و کار برای مردم بود.

وی افزود: مسئولان باید با اقتدا به شهدای دولت، هر کاری را با نیت الهی انجام دهند؛ چراکه کار نمایشی برکت ندارد و مردم به‌سرعت متوجه اقدامات نمایشی می‌شوند.

امام جمعه ماهنشان با بیان اینکه اطلاع‌رسانی درباره اقدامات انجام‌شده با خدمت خالصانه منافاتی ندارد، گفت: از اقدامات متعددی که انجام شده تشکر و قدردانی می‌کنم، اما آنچه باید در اولویت کار مسئولان قرار گیرد، حضور در میان مردم، شنیدن سخنان آنان و تلاش برای رفع مشکلات است.

علی‌اکبری ادامه داد: بی‌توجهی به مردم و عبور سریع از میان آنان هیچ نتیجه‌ای ندارد و چنین رفتاری در شأن مسئول نظام اسلامی نیست.

ضرورت مقابله با جنگ اقتصادی و شناختی دشمن

وی با اشاره به تلاش دشمن برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، به دنبال کشاندن ایران به میدان جنگ اقتصادی و شناختی است و در این شرایط، هم مردم و اصناف و تولیدکنندگان وظایفی بر عهده دارند و هم مسئولان باید به وظایف خود عمل کنند.

امام جمعه ماهنشان تصریح کرد: مردم، اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان باید با حفظ تجارت، افزایش تولید، کنترل مصرف و به‌ویژه با جهاد در عرصه صرفه‌جویی، سنگر اقتصاد کشور را حفظ کنند.

وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته افزود: در جنگ‌های قبلی نیز این مردم بودند که با حفظ تولید و تجارت، حفظ بازار، کنترل مصرف و جهاد صرفه‌جویی به کمک دولت آمدند و در برابر دشمن ایستادگی کردند.

علی‌اکبری همچنین خطاب به مسئولان اظهار کرد: مسئولان باید با مدیریت دقیق و هوشمندی کامل، مدیران اقتصادی ناکارآمد و نالایق را کنار گذاشته و از افراد لایق و کارآمد در حوزه اقتصادی استفاده کنند.

وی تزریق امید به جامعه را از دیگر وظایف مسئولان دانست و گفت: مسئولان باید از ناامید کردن مردم خودداری کنند و با مدیریت صحیح، نقش خود را در شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به‌خوبی ایفا کنند.

امام جمعه ماهنشان با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف دفاع از کشور بیان کرد: بالغ بر ۱۸۰ شب، ملت تاریخی و تاریخ‌ساز ایران در سراسر کشور برای حفظ و حفاظت از ایران، استقلال، تمامیت ارضی، نظام و انقلاب اسلامی در خیابان‌ها حضور داشتند.

علی‌اکبری افزود: تاریخ ثبت خواهد کرد که در این جنگ، هنگامی که پهپادها و موشک‌های دشمن قلب فرماندهی را هدف قرار داده بودند، حضور مردم در کف خیابان‌ها بود که موازنه قدرت را حفظ کرد.

وی با تأکید بر اینکه حضور فعال مردم نشان داد خیابان در نظام محاسباتی ایران محل سقوط نیست، بلکه لنگر ثبات است، گفت: این مأموریت همچنان ادامه دارد و حضور مردم قدرتمندترین پشتوانه دفاعی کشور است.

امام جمعه ماهنشان ادامه داد: مردم با هوشمندی تاریخی خود دو راهبرد دشمن، یعنی ایجاد هسته‌های اغتشاش و اعمال فشار سازش‌طلبانه، را خنثی کردند و پیام روشنی فرستادند که «زندگی پایدار در مقاومت است، نه در تسلیم».

وی با تأکید بر ضرورت تداوم حضور مردم در صحنه گفت: تداوم حضور مردم نیازمند دمیدن روحی تازه در شکل و محتواست تا این نیروی عظیم همچنان پشتوانه‌ای استوار برای کشور، چه در شرایط جنگ و چه در عصر جدید و نظم نوین جهانی باشد.

نماز جمعه باید نقش آگاهی‌بخشی و انسجام‌آفرینی خود را تقویت کند

علی‌اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: این ماه در تاریخ صدر اسلام دارای مناسبت‌های گوناگونی از جمله حماسه لیلةالمبیت، ازدواج پیامبر اکرم(ص) با حضرت خدیجه کبری(س)، شهادت امام حسن عسکری(ع)، آغاز امامت حضرت امام مهدی(عج)، ولادت امام صادق(ع) و ولادت پیامبر مکرم اسلام(ص) است.

وی هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه را از دیگر رویدادهای مهم این ماه عنوان کرد و افزود: در جریان هجرت نیز دو اتفاق مهم رخ داد که یکی ساخت نخستین مسجد در اسلام و دیگری اقامه نخستین نماز جمعه بود که در شانزدهم ربیع‌الاول اتفاق افتاد.

امام جمعه ماهنشان با بیان اینکه نماز جمعه نقش بسیار مهمی در جامعه اسلامی دارد، گفت: آگاهی‌بخشی به مردم، ایجاد همبستگی و انسجام، تجدید روح دینی و نشاط معنوی و جلب همکاری مردم برای حل مشکلات از جمله نقش‌های مهم نماز جمعه است.

علی‌اکبری ابراز امیدواری کرد: نمازهای جمعه با اقتدا به نماز جمعه رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع)، به نماز جمعه تراز انقلاب، نظام و اسلام تبدیل شوند.

امام جمعه ماهنشان خواستار رفع مشکلات آرد و نان و قطعی برق شد

وی در ادامه با اشاره به مشکلات مردم در شرایط کنونی گفت: این روزها مردم ضمن تحمل تورم و گرانی، از چند مشکل دیگر نیز رنج می‌برند که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

امام جمعه ماهنشان یکی از مطالبات مردم را مدیریت صحیح آرد و نان عنوان کرد و افزود: مردم خواستار مدیریت مناسب در این حوزه و جلوگیری و مبارزه قاطعانه با قاچاق و فروش غیرقانونی آرد هستند.

علی‌اکبری همچنین با اشاره به قطعی برق در برخی مناطق گفت: قطع برق در برخی روستاها موجب قطع آب نیز می‌شود و این موضوع به‌ویژه در ایامی که ماه شادی، جشن و برگزاری مراسم عروسی است، کام مردم را تلخ می‌کند.

وی اختلال در دریافت برنامه‌های تلویزیونی را از دیگر پیامدهای قطعی برق دانست و گفت: قطع برق موجب اختلال در گیرنده‌های تلویزیونی شده و این موضوع نیز باعث گلایه و اذیت مردم می‌شود.

امام جمعه ماهنشان در پایان به یکی از مشکلات مختص شهر ماهنشان اشاره کرد و گفت: عملکرد نامناسب و اختلال در دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن از مشکلاتی است که غالباً مردم با آن مواجه هستند.

وی از مسئولان مربوطه خواست برای رفع این مشکلات اقدام جدی انجام دهند و تأکید کرد: انتظار می‌رود مسئولان با برطرف کردن این مسائل، از ایجاد رنجش و افزایش مشکلات مردم جلوگیری کنند.