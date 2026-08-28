خطای انسانی عامل اصلی ۵ تصادف مرگبار در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، از جان‌باختن پنج نفر در حوادث رانندگی پایتخت در بازه زمانی شنبه ۳۱ مرداد تا پنج‌شنبه ۵ شهریور خبر داد و بر نقش خطای انسانی در وقوع این حوادث تأکید کرد.

وی با تشریح جزئیات این حوادث اظهار کرد: نخستین حادثه ساعت ۳:۴۰ بامداد شنبه ۳۱ مرداد در بزرگراه آزادگان رخ داد. یک دستگاه سواری دنا به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه با موانع حاشیه راه برخورد کرد که در پی آن، سرنشین ۲۱ ساله خودرو جان باخت.

موسوی‌پور افزود: حادثه دوم ساعت ۱۹:۱۲ دوشنبه ۲ شهریور در تونل توحید اتفاق افتاد. در این حادثه، برخورد یک دستگاه خودروی سواری با موتورسیکلت در خط اضطرار تونل، به دلیل تغییر مسیر ناگهانی خودرو، موجب واژگونی موتورسیکلت شد. راکب ۳۰ ساله به دلیل نداشتن کلاه ایمنی و شدت ضربه واردشده به سر، در محل حادثه جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در حادثه سوم که ساعت ۲۰:۲۸ دوشنبه ۲ شهریور در بزرگراه آزادگان و تقاطع آیت‌الله سعیدی رخ داد، یک دستگاه پژو به دلیل بی‌توجهی راننده به جلو با عابر پیاده ۳۵ ساله‌ای که قصد عبور غیرایمن از عرض بزرگراه را داشت، برخورد کرد و عابر در این حادثه جان باخت.

وی درباره چهارمین حادثه گفت: ساعت ۱۴:۰۵ سه‌شنبه ۳ شهریور در بزرگراه متوسلیان، یک دستگاه سواری تیبا به علت بی‌توجهی راننده به جلو با عقب یک دستگاه کامیون برخورد کرد که در پی آن، راننده ۲۲ ساله خودرو سواری بر اثر شدت جراحات در دم جان باخت.

موسوی‌پور خاطرنشان کرد: آخرین حادثه ساعت ۶:۲۵ پنج‌شنبه ۵ شهریور در بزرگراه یادگار امام رخ داد. در این حادثه، راکب ۳۵ ساله یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل سرعت غیرمجاز و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه واژگون شد و به دلیل استفاده نکردن از کلاه ایمنی استاندارد، در صحنه حادثه جان باخت.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی همه کاربران ترافیکی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به مسیر از وقوع حوادث پیشگیری کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین به موتورسیکلت‌سواران توصیه کرد استفاده از کلاه ایمنی استاندارد را جدی بگیرند و آن را ضرورتی حیاتی برای حفظ جان خود بدانند.