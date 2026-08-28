۵۲ هزار میلیارد تومان پروژه در خوزستان افتتاح یا کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اهواز با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: با وجود شرایط خاص، تلاش شد روند اجرای پروژه‌های عمرانی در استان متوقف نشود و با اجرای این حجم از پروژه‌ها، خوزستان در جایگاه هفتم کشور قرار گرفت.

وی با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح در برابر تهدیدات دشمنان افزود: در جریان تقابل با دشمنان، نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش و بسیج با اقتدار در میدان ایستادند و هرگاه دشمن ضربه‌ای وارد کرد، مراکز آن‌ها چندین‌بار هدف قرار گرفت تا دست برتر جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته شود.

استاندار خوزستان به تشریح اقدامات بخش کشاورزی پرداخت و تصریح کرد: در مجموع ۱۴۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲.۲ هزار میلیارد تومان در حوزه‌های زیربنایی، شیلات و دامداری به بهره‌برداری رسید که این اقدامات نقش مهمی در ارتقای تولیدات استان دارد.

موالی‌زاده با تأکید بر نقش حیاتی خوزستان در تأمین امنیت غذایی کشور بیان کرد: استان خوزستان گندم مورد نیاز حدود ۱۴ میلیون نفر و شکر مورد نیاز حدود ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تأمین می‌کند و در تولید خرما نیز رتبه دوم کشور را داراست.

وی در خصوص پرداخت مطالبات گندم‌کاران خوزستانی توضیح داد: از مجموع ۶۸ هزار میلیارد تومان مطالبات کشاورزان، تاکنون ۵۲ هزار میلیارد تومان معادل ۷۵ درصد پرداخت شده است و پیگیری‌ها تا تسویه کامل باقی‌مانده مطالبات ادامه دارد.

استاندار خوزستان با اشاره به سیاست حمایتی دولت از صنایع کوچک و متوسط گفت: ایجاد هر شغل در صنایع بزرگ نیازمند ۲۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است، در حالی که این رقم در صنایع کوچک حدود سه میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ به همین منظور ۲.۸ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات سفر رئیس‌جمهور برای رونق شهرک‌های صنعتی و تمرکززدایی اختصاص یافته است.

موالی‌زاده در پایان به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی اشاره کرد و افزود: آماده‌سازی بیش از ۶ هزار واحد مسکن روستایی، اجرای طرح‌های آبرسانی برای ۱۰۴ روستا و بهسازی محورهای مواصلاتی از دیگر اقدامات مهمی است که تقدیم مردم استان شد.