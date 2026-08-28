سرمایه اجتماعی و نشاط عمومی محور توسعه فرهنگی آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح جمعه در آیین افتتاح پردیس سینمایی امید مرند، توسعه فرهنگی را یکی از الزامات پیشرفت متوازن جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: در کنار اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها، مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها افزود: با وجود دشواری‌های موجود، مدیریت استان تلاش کرده است روند عادی زندگی مردم دچار اختلال نشود و فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و کسب‌وکارها نیز مسیر خود را ادامه دهند.

طرح‌های فرهنگی؛ سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه اهمیت پروژه‌های فرهنگی تنها با میزان اعتبار اختصاص‌یافته به آنها سنجیده نمی‌شود، گفت: ممکن است هزینه اجرای یک طرح فرهنگی در مقایسه با پروژه‌های بزرگ عمرانی کمتر باشد، اما آثار اجتماعی و نرم‌افزاری این طرح‌ها در تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد نشاط عمومی بسیار گسترده است.

سرمست ادامه داد: ایجاد فضاهای مناسب فرهنگی و هنری می‌تواند زمینه حضور و مشارکت بیشتر مردم، به‌ویژه جوانان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر را فراهم کند و به پویایی فضای اجتماعی شهرها کمک کند.

مراکز فرهنگی باید به کانون تعامل تبدیل شوند

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت مراکز فرهنگی اظهار کرد: مجموعه‌های فرهنگی نباید صرفاً محل ارائه خدمات محدود باشند، بلکه باید به کانونی برای گردهمایی جوانان، هنرمندان و فعالان فرهنگی تبدیل شوند.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: شکل‌گیری چنین فضاهایی می‌تواند به شناسایی استعدادهای جدید، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد ارتباط مؤثر میان هنرمندان و جامعه کمک کند.

حرکت فرهنگ و هنر به سمت خلاقیت

سرمست با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان فرهنگی و هنری گفت: هدف مدیریت استان این است که ظرفیت‌های فرهنگی موجود بتوانند در مسیر درست رشد کنند و فضای فرهنگی شهرها به سمت خلاقیت، نوآوری و پویایی حرکت کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگی از مسیر افزایش مشارکت اجتماعی می‌گذرد و می‌تواند نقشی مؤثر در ارتقای نشاط عمومی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی میان اقشار مختلف جامعه داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین افتتاح پردیس سینمایی امید مرند را در راستای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان دانست و بر تداوم اجرای طرح‌های فرهنگی در کنار پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان تأکید کرد.