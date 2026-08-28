به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پولادی پیش از ظهر جمعه در یادواره شهدای نمارستاق در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، پیشکسوتان جهاد و شهادت و مردم ولایتمدار منطقه نمارستاق لاریجان برگزار شد، با ادای احترام به مقام شامخ شهدا اظهار داشت: ما مدافعان این حریم و حرم هستیم و اگر لحظه‌ای از خط سرخ شهادت و آرمان‌های انقلاب غفلت کنیم، در محضر خداوند و شهدا پاسخگو خواهیم بود.

وی افزود: امروز اگر توفیق خدمت در کسوت فرمانداری نصیب بنده شده، تنها به عنوان خادم مردم است. اگرچه ممکن است کاستی‌هایی وجود داشته باشد، اما این به معنای کوتاهی در وظایف نیست. شرایط کشور شرایط خاصی است، اما ما موظفیم با رویکردی جهادی و صادقانه، از تهدیدها فرصت بسازیم تا رضای الهی و رضایت شهدا جلب شود.

فرماندار ویژه آمل، خطاب به مردم منطقه لاریجان گفت: به عنوان سرباز کوچک شما و خادم ملت، تا پای جان برای خدمت به این مردم ایستاده‌ام. معتقدم با سیستم‌های اداری معمولی نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید، بلکه باید با نگاه جهادی و روحیه انقلابی کارها را به پیش برد.

پولادی در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات مردمی در دهستان نمارستاق اشاره کرد و در خصوص وضعیت راه این منطقه گفت: موضوع جاده و دسترسی‌های این منطقه از مطالبات به‌حق مردم است که به‌طور جدی پیگیری می‌شود. در این زمینه از کارشناسان زمین‌شناسی و دانشگاه‌های صاحب‌نام بهره گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: اگرچه بررسی‌های اولیه زمین‌شناسی نشان می‌دهد که مسیرهای موجود به دلیل ساختار خاص زمین، شرایط دشواری برای تثبیت دارند، اما ما در حال انجام اقدامات عملیاتی هستیم. به مردم عزیز قول می‌دهیم که با جدیت پیگیر رفع مشکل راه هستیم و یا راهی جدید احداث خواهیم کرد و یا با روش‌های مهندسی، مسیر فعلی را اصلاح می‌کنیم؛ این موضوع تا زمانی که مسئولیت بر عهده بنده است، با جدیت دنبال خواهد شد.

فرماندار ویژه آمل در پایان خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله در نشست‌های آتی با مردم و بزرگان این دهستان، گزارشی دقیق از اقدامات صورت‌گرفته و مصوبات سفر قبلی ارائه خواهد شد.

گفتنی است، در این یادواره که با حضور سرداران و فرماندهان پیشکسوت دفاع مقدس از جمله سردار صادقی برگزار شد، بر تداوم راه شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید شد.