انتقاد مجدد اردوغان از اتحادیه اروپا / نخست وزیر ترکیه به سازمان ملل هم حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "راشا تودی" ، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه عدم محکومیت کشتار معترضان در مصر توسط اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

وی با اشاره به کشته شدن دهها نفر در درگیری نیروهای امنیتی مصر و طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر از مواضع نرم اتحادیه اروپا در این خصوص انتقاد کرد و اظهار داشت: در مقایسه با مواضع سخت این اتحادیه در قبال استفاده از گاز اشک آور توسط پلیس ترکیه علیه معترضان، این اتحادیه مواضع بسیار ملایمی اتخاذ کرده است.

اردوغان در جمع تجار در استانبول خطاب به اروپایی ها گفت: چرا در برابر کشتار مردم مصر ساکت هستید، ارزش های اروپایی شما چه شده اند؟ آنهاییکه به دنیا درس دموکراسی می دهند کجا هستند؟

وی افزود : سازمان ملل کجاست؟ کجا هستند آنهایی که در برابر استفاده پلیس ترکیه از گاز فلفل و ماشین های آبپاش هیاهو به پا می کردند چرا اکنون در برابر کشتار در مصر ساکت هستند؟

دولت رجب طیب اردوغان با کودتا خواندن برکناری محمد مرسی در مصر توسط نظامیان موجب شده است تا روابط دو کشور در هفته های گذشته دچار تنش شود.