دو خارجی در تمرینات تیم دایی/ حضور دل پیرو در پرسپولیس شایعه است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر را در شرایطی آغاز کرد که در فهرست ارائه شده به سازمان لیگ هنوز چند جای خالی دارد و می تواند در طول مسابقات بازیکنان مورد نظرش را به این فهرست اضافه کند. در این راستا سه فیلم سه بازیکن خارجی به علی دایی ارائه شده تا نظر نهایی را در مورد آنها بدهد اما وی تاکید کرده تنها در صورتی راجع به یک بازیکن نظر می دهد که در تمرینات حضور پیدا کند.

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در این مورد به خبرنگار مهر گفت: علی دایی پس از تماشای فیلم این سه بازیکن خواستار حضورشان در تمرینات شده است که از بین آنها دو بازیکن پذیرفته اند با سفر به تهران در تمرینات پرسپولیس حضور پیدا کنند تا سرمربی تیم ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد آنها داشته باشد.

حسین قدوسی در پاسخ به این پرسش که آیا یکی از این بازیکنان دل پیرو بازیکن مطرح فوتبال ایتالیاست گفت: حضور دل پیرو یک شایعه است که در فضای مجازی منتشر شده و چنین خبری صحبت ندارد. برخی می خواهند سطح توقع از بازیکن خارجی پرسپولیس را بالا ببرند و به همین خاطر چنین مسائلی را مطرح می کنند. با این حال پرسپولیس به دنبال فراهم کردند حضور یک بازیکن از آمریکای جنوبی و یک بازیکن آفریقایی در تمرینات است که هر دو هافبک میانی هستند.

وی افزود: باشگاه پرسپولیس چنین پول هایی ندارد که بخواهد بازیکنانی نظیر دل پیرو را به ایران بیاورد. امسال برخلاف برخی باشگاه ها که چند بازیکن بالای یک میلیارد دارند، ما هیچ بازیکن میلیاردی نداریم. همانطور که گفتم برخی ها می خواهند سطح توقعات از پرسپولیس را بالا ببرند.