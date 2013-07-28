تصویب قانونی ظالمانه در پارلمان آل خلیفه / سرکوب ملت بحرین تشدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، پارلمان بحرین در نشست امروز خود برگزاری هر گونه تجمع و تظاهرات در پایتخت این کشور را ممنوع کرد و خواستار سلب تابعیت کسانی که آنها را تروریست و تحریک کننده خواند و اتخاذ تدابیر لازم علیه همه جمعیت های سیاسی شد.

این درحالی است که خالد عبدالعال از مخالفان تصویب قانون مبارزه با تروریسم گفت: نخست وزیر هنگامی که در محفلی گفت که خاندان حکومتی و دستگاههای امنیتی فوق قانون هستند درست گفت و و واقعا فوق قانون است.

وی افزود: ما نشست تاریخی داریم که باید خدا و ملت بحرین را مدنظر قرار دهیم آیا سزاوار است که ما بر رنجهای ملت بحرین با تصویب قانونی بیفزاییم و این قانون دو سال و نیم پس از اقدامات دستگاههای امنیتی چه تاثیر دارد به ویژه که هزاران نفر در زندانها هستند و بیش از 130 نفر شهید شده اند.

عبدالعال گفت: کودکان و سالخوردگان امنیت ندارند.برخی متهم شده اند، اما در حقیقت بیگناه هستند و دستگاههای امنیتی در راستای مخدوش کردن چهره آنها گام بر می دارند، ما با این قانون دست نیروهای امنیتی را بازتر می کنیم ما باید قوانین عادلانه وضع کنیم.قانون مبارزه با تروریسم راه حل عادلانه ای نیست بلکه آزادی زندانیان، اعطای آزدی،ساکت کردن بوقهای استفاده کننده از بحران و برکناری دولت مفسد راهکار است