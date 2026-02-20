به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه امروز اردستان اظهار کرد: بنابر آیات و روایات قرآنی، کسانی که می‌دانند و علم دارند نسبت به کسانی که اینگونه نبوده و دانشی ندارند با یکدیگر برابر نیستند، علم و دانش یک گنج نافع است بنابراین توصیه شده در دانش‌اندوزی هیچ مرزی نباشد.

وی افزود: ماه رمضان‌ با خود برکت، رحمت و مغفرت می آورد، ماه ضیافت الهی بوده که میزبان آن خداوند بوده و مردم مهمانان الهی هستند که در دو مرتبه این مهمانی صورت می گیرد و یک مورد آن در حج و دیگری در ماه رمضان است‌.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: دعاها در این ایام به زودی به اجابت می رسد، این ماه بهار قرآن است تلاوت قرآن در این ماه خوب است مورد توجه قرار گیرد و مسئله تلاوت قرآن نباید فراموش شود.

دهشیری تصریح کرد: تلاوت یک آیه در ماه رمضان ثواب ختم قرآن در ماه‌های دیگر را دارد و قرآن برای هدایت همه مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: سخنان رهبر انقلاب در جمع مردم آذربایجان مورد توجه تمام ملت‌های دنیا قرار گرفت، رهبر انقلاب خطرناک‌تر از ناو آمریکا، سلاح دیگری را مطرح کردند و این نشان از هوشیاری رهبری دارد که اینگونه پاسخ می‌دهد.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: ملت ایران تکیه به خداوند دارند و از هیچ دشمنی نمی‌هراسند. رهبر انقلاب با تحلیل دقیق مسائل، نقشه ها و توطئه های دشمن را نقشه بر آب کردند.

دهشیری با بیان اینکه پنجم اسفند روز مهندسی در تقویم نام‌گرفته، اضافه کرد: خوشبختانه برای مقاوم سازی ساختمان از صفر تا صد برنامه ریزی صورت گرفته بنابراین اگر طبق این موارد کار جلو رود مشکلی نخواهیم داشت و امید می رود حضور مهندسان ساختمانی را در ‌کنار ساخت خانه ها از ابتدای کار داشته باشیم.

وی یادآور شد: پاسداشت و حرمت گذاری ماه رمضان باید مورد توجه قرار گیرد، حرمت ماه رمضان رعایت شود و علنا روزه‌خواری نباید انجام شود.