کشف موشکهای متعلق به جبهه النصره در لاذقیه/ بازگشت امنیت به روستاهای حومه درعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نیروهای مسلح سوریه پس از حمله به محل تجمع تروریستها، امنیت و ثبات را به روستاهای مسحره و تل مسحره واقع در درعا بازگرداندند.

یگانهای ارتش امروز در برابر حمله اعضای یک گروه تروریستی که قصد داشتند به یک مرکز خدمات کشاورزی در درعا حمله کنند، ایستادگی کردند.

یک منبع نظامی گزارش داد: شمار زیادی از تروریستها در روستاهای البصاله، الحانوت و الشومره به هلاکت رسیدند و مهمات و جنگ افزارهای متعلق به آنها نیز منهدم شد.

به گزارش این منبع، نیروهای مسلح سوریه خسارتهای سنگینی را به تروریستهایی که قصد داشتند به نقاط نظامی شهر درعا و روستای محجه حمله کنند، تحمیل کردند.

از سوی دیگر، نیروهای ارتش سوریه امروز یک انبار حاوی موشک و سلاح متعلق به عناصر جبهه تروریستی النصره را در لاذقیه منهدم کردند.

منابع سوری گزارش دادند: نیروهای مسلح مراکز تجمع عناصر جبهه النصره را در حومه شمالی لاذقیه هدف قرار دادند و بر اثر این حمله شماری از تروریستها کشته و زخمی شدند.

یک منبع مسئول اعلام کرد: شماری از تروریستها در روستاهای سلمی، السکریه و الحلوه کشته شدند. در میان افراد کشته شده، تروریست چچنی ملقب به فاروق، عبد الرحمن الانصاری سرکرده گروه تروریستی موسوم به جیش احد، انور علی سرکرده گروه موسم به کتائب الحق و عبد السلام الحارثی حضور داشتند.

منابع سوری گزارش دادند: این سرکرده ها دارای تابعیت مصری، اردنی و عربستانی هستند که به بهانه واهی جهاد عازم سوریه شده بودند.

یک منبع نظامی گزارش داد: نیروهای ارتش سوریه پس از حمله به مخفیگاههای تروریستها و کشف و ضبط مقادیر زیادی مهمات، آنها را به هلاکت رساندند و در بین این افراد 4 تروریست یمنی نیز حضور داشتند.

