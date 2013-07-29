اعلام خطر آتش سوزی در هتل محل اقامت کاروان ایران!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از صوفیه بلغارستان، یکشنبه شب و در حالی که ساکنان هتل پرنسس شهر صوفیه خود را برای خواب آماده میکردند، بلندگوی این هتل 15 طبقهای به یکباره روشن شد و گوینده به چهار زبان از حاضران در اتاقها خواست تا هر چه زودتر اتاق را خالی کنند و خود را به طبقه همکف و بیرون از هتل برسانند.
این اعلام خطر ظاهرا به خاطر آتش سوزی بخشی از هتل پس از استفاده از سیگار در یکی از اتاقها پیش آمده بود. هرچند بخش اطلاعات هتل در پاسخ به سئوالات متعدد ساکنان هتل تاکید داشت مشکل خاصی پیش نیامده و شاید اشکال اعلام خطر به خاطر دستگاه شناسایی آتش بوده باشد!
در هتل پرنسس تیمهای ایران، اوکراین، استرالیا، کانادا، نروژ، فیلیپین، هندوستان و ترکیه اقامت دارند و تعداد زیادی از ورزشکاران آنها مجبور شدند اتاقهایشان را ترک کنند. با این حال پس از چند دقیقه اعلام شد که مشکلی در کار نبوده و همه میتوانند برای استراحت به اتاقهای خود بازگردند.
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