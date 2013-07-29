جلسه مشترک یگان ویژه نیروی انتظامی با رئیس سازمان لیگ برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار جان نثاری جانشین فرماندهی یگانهای ویژه نیروی انتظامی در مورد این نشست به سایت رسمی سازمان لیگ گفت: هدف کلی ما از این جلسه این بود که ورزش فوتبال به بهترین شکل و شرایط برگزار شود و بتواند آرامش مناسبی برای تماشاگران فراهم آورد.

وی افزود: بر اساس ابلاغیه AFC در هر باشگاه یک نفر به عنوان افسر امنیتی تعیین و افسر رابط بین باشگاه و یگان ویژه قرار می گیرد و همچنین در این نشست مقرر شد در آینده نزدیک، افسران امنیتی در باشگاه ها سازماندهی شوند و این امر با به کارگیری نیروی انسانی آموزش دیده مقدور خواهد شد.

جان نثاری ادامه داد: یگان ویژه در فکر برنامه ریزی برای پلیس ورزشگاه و مدیریت میدانی است که در این جلسه مصوب شد. همچنین در این نشست مقرر شد که خود باشگاه ها در طرح سه ساله امنیت ورزشگاه ها را تعیین کنند. همچنین به زودی جلسه ای با مدیران محترم باشگاه ها و مسئولین فوتبال در مورد امنیت فوتبال در ورزشگاه با هماهنگی یگان ویژه جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.

مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ در پاسخ به این پیشنهاد گفت: من با این پیشنهاد موافقم و سازمان لیگ آمادگی دارد هر اقدامی که لازم است انجام دهد و ما با یگان ویژه نیروی انتظامی برای انجام هر چه بهتر این کار همکاری لازم را انجام خواهیم داد.

تاج همچنین در حاشیه این نشست عنوان کرد: تیم های راه آهن و نفت تهران در مقابل تیمهای پرسپولیس و استقلال می توانند در ورزشگاه تختی به میدان بروند به این علت که این باشگاه ها بتوانند از ابزار میزبانی که برای آنها درآمدزاست استفاده کنند و خوشبختانه این امر مصوبه شورای تامین را هم در پی دارد.

تاج در پایان گفت: استفاده از دو ورزشگاه سطح A تهران باعث می شود فشار بازیها از ورزشگاه آزادی برداشته شده و همچنین این موضوع امتیازات زیادی برای ما به همراه خواهد داشت.